स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 2025 के टी20 एशिया कप में प्रतिस्पर्धा की कमी से नाखुश हैं। मोहम्मद वसीम की अगुवाई वाली यूएई के खिलाफ भारत के पहले मैच से पहले अश्विन ने कहा कि यह टूर्नामेंट अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए पर्दा उठाने लायक नहीं है। वह चाहते हैं कि इसमें भारत ए या प्रोटियाज टीम को शामिल करके इसे एफ्रो-एशिया कप बनाया जाए।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'वे दक्षिण अफ्रीका को शामिल करके इसे एफ्रो-एशिया कप जैसा बना सकते हैं ताकि टूर्नामेंट प्रतिस्पर्धी हो सके। अभी जैसा है उन्हें शायद भारत-ए टीम को भी इसमें शामिल करना चाहिए ताकि मुकाबला कुछ खास हो। हमने बांग्लादेश के बारे में बात तक नहीं की है। क्योंकि उनके साथ बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। ये टीमें भारत के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगी?'

अश्विन ने टी20 विश्व कप के लिए आगे कहा, 'यह 2026 टी20 विश्व कप के लिए कोई पर्दा उठाने वाला कार्यक्रम नहीं है यह बस एक पर्दा है। यह टूर्नामेंट इसके लिए कोई बड़ा पैमाना नहीं है। अफगानिस्तान के गेंदबाजों के तथाकथित खतरे के बावजूद अगर भारत अच्छी बल्लेबाजी करता है और 170+ का स्कोर बनाता है तो अफगानिस्तान किसके साथ इस लक्ष्य का पीछा करेगा? यह लगभग असंभव है।'

'भारत को हराने का एक ही तरीका है कि किसी अच्छे दिन उन्हें किसी तरह 155 रनों पर रोक दिया जाए और फिर उसे हासिल कर लिया जाए। आमतौर पर टी20 मैच रोमांचक होते हैं लेकिन इस एशिया कप में भारत शायद इसे भी एकतरफा बना देगा।'

गौर है कि टी20 एशिया कप 2025 के पहले दिन राशिद की अगुवाई वाली अफगानिस्तान ने अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में हांगकांग को 94 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 6 विकेट पर 188 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए हॉन्ग कॉन्ग 94/9 का स्कोर ही बना सकी।