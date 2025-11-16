रंगपो : अंकुर मलिक, ली योंग लेप्चा (4-4 विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के बाद आशीष थापा (112) और अमित राजेरा (नाबाद 118) की शतकीय पारी के दम पर सिक्किम ने रणजी ट्रॉफी मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ रविवार को दिन का खेल समाप्त होने के समय तीन विकेट पर 271 रन बनाकर 180 रनों की बढ़त हासिल कर मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली।

आज सुबह बल्लेबाजी करने उतरी अरूणाचल प्रदेश की टीम को अंकुर मलिक, ली योंग लेप्चा की घातक गेंदबाजी का सामना करना पड़ा। सिक्किम के गेंदबाजी आक्रमण के आगे अरूणाचल प्रदेश की पूरी टीम 27.2 ओवर में 91 रन पर ढेर हो गई। नजीब सैय्यद (28), नबाम नातुंग (35), तेची सोनम 15 रनों का योगदान दिया। शेष बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। सिक्किम के लिए अंकुर मलिक, ली योंग लेप्चा ने चार-चार विकेट लिए। पलजोर तमांग को दो विकेट मिले।

इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी सिक्किम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 30 रन के स्कोर पर अपने दो विकेट गंवा दिये। ऐसे संकट के समय आशीष थापा और अमित राजेरा की जोड़ी ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 260 रनों की साझेदारी हुई। सिक्किम का तीसरा विकेट आशीष थापा रन आउट के रूप में गिरा। आशीष थापा ने 149 गेंदों में 15 चौके लगाते हुए 112रनों की पारी खेली। दिन का खेल समाप्त होने के समय सिक्किम ने तीन विकेट पर 271 रन बना लिए है। अमित राजेरा (नाबाद 118) और रॉबिन लिम्बू (नाबाद चार) क्रीज पर मौजूद थे।