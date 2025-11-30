Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 30 नवंबर से रांची के JSCA स्टेडियम में शुरू होगी। टेस्ट सीरीज में भारत पर क्लीन स्वीप करने के बाद दक्षिण अफ्रीका का आत्मविश्वास चरम पर है। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज़ी कोच ऐशवेल प्रिंस (Ashwell Prince) ने विकेटकीपर-बैटर क्विंटन डी कॉक की तुलना भारत के दो दिग्गज बल्लेबाज़ों- रोहित शर्मा और विराट कोहली से कर दी है।

प्रिंस का मानना है कि डी कॉक दक्षिण अफ्रीका के लिए वही मानसिक और रणनीतिक भरोसा लेकर आते हैं, जैसा भारत को रोहित और कोहली से मिलता है। उन्होंने कहा कि डी कॉक का अनुभव और क्लास टीम के ड्रेसिंग रूम के माहौल को मजबूत करता है और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत है।

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए प्रिंस ने बताया, 'वह बहुत बड़ा है। जैसे रोहित और विराट भारत को मजबूत करते हैं, वैसे ही क्विन्नी का हमारे लिए भी ऐसा ही प्रभाव है। उनका अनुभव और पाकिस्तान में उन्होंने जो गुणवत्ता दिखाई, उससे ड्रेसिंग रूम में उत्साह बढ़ा है। हमारे पास काफी युवा बाएं हाथ के और युवा खिलाड़ी हैं। उनके साथ बैठना, उनसे बात करना और मैदान पर उनके साथ बल्लेबाजी करना उनके विकास के लिए बहुत कुछ करता है।'

डी कॉक पाकिस्तान के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में 239 रन बनाकर शानदार फॉर्म में हैं, जिसमें 123* की ताबड़तोड़ पारी भी शामिल है। उनकी धमाकेदार फॉर्म दक्षिण अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को और मजबूत बनाती है, जिसमें मार्कराम, बावुमा, ब्रीविस और रिकलटन शामिल हैं।

दूसरी ओर भारत टेस्ट हार के बाद दबाव में है और हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे कम अनुभवी गेंदबाज़ों को इस मजबूत अफ्रीकी लाइनअप के खिलाफ बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। वरिष्ठ खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं।