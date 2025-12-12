Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और दक्षिण अफ्रीका के दूसरे T20I में वह देखने को मिला जिसकी किसी भारतीय क्रिकेट फैन ने उम्मीद नहीं की थी। अपने घरेलू मैदान मुल्लांपुर में खेलते हुए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के लिए सबसे महंगी ओवर डालने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने एक ओवर में 7 वाइड फेंकीं और कुल 13 गेंदें डालीं, जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भारतीय की ओर से अब तक की सबसे खराब लय का रिकॉर्ड है। इस प्रदर्शन ने न केवल टीम को मुश्किल में डाला बल्कि फैंस को भी निराश कर दिया।

होम ग्राउंड पर अर्शदीप का निराशाजनक प्रदर्शन

महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में दर्शकों की नज़रें अपने स्थानीय स्टार अर्शदीप सिंह पर टिकी थीं। लेकिन मैदान पर उनकी गेंदबाजी बिल्कुल उलटी दिशा में गई। टीम इंडिया इस मैच में बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद के साथ उतरी थी, पर अर्शदीप ने शुरुआती दो ओवरों में 20 रन दे दिए। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ड्रिंक्स ब्रेक के बाद उन्हें गेंद थमाई, जहाँ मामला और खराब हो गया।

टी20I इतिहास का शर्मनाक रिकॉर्ड 

अर्शदीप ने मैच के 11वें ओवर में कुल 13 गेंदें डालीं। इसमें शामिल थीं:

7 वाइड गेंदें
6 लीगल डिलिवरी
ओवर में कुल 18 रन
इस ओवर में एक छक्का, तीन सिंगल, एक डबल और वाइड से आए सात रन शामिल थे। यह भारत की ओर से टी20I क्रिकेट में सबसे लंबा ओवर है। इससे पहले किसी भारतीय गेंदबाज ने एक ओवर में इतनी गलत गेंदबाजी नहीं की थी।

दुनिया के दूसरे गेंदबाज जिसने 13 गेंदों का ओवर डाला 

अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 13 गेंदों का ओवर फेंकने वाले वे दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं।
इससे पहले अफगानिस्तान के नवीन-उल-हक ने पिछले साल जिम्बाब्वे के खिलाफ 13 गेंदों का ओवर फेंका था, जिसमें 6 वाइड और एक नो-बॉल शामिल थी। 

फुल मेंबर नेशन में सबसे बड़ा ओवर 

दक्षिण अफ्रीका के सिसांडा मागला ने पाकिस्तान के खिलाफ 2021 में 12 गेंदों का ओवर फेंका था।
अर्शदीप ने यह रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया और नवीन-उल-हक की बराबरी कर ली। 
 