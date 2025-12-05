येरुशलम । इजराइल ( निकलेश जैन ) में चल रहे येरुशलम मास्टर्स शतरंज का खिताब भारत के वर्तमान नंबर एक खिलाड़ी अर्जुन एरीगैसी नें अपने नाम करते हुए विश्व कप की निराशा को पीछे छोड़ते हुए एक नयी शुरुआत कर ली है । येरुशलम मास्टर्स शतरंज का फाइनल हमेशा के लिए बेहद खास बन गया जब एक समय अर्जुन के गुरु भी रहे भारत के पाँच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के बीच फाइनल मुक़ाबला खेला गया । दोनों के बीच यह पहली बार कोई फ़ाइनल खेला जा रहा था , बेस्ट ऑफ टू रैपिड मुकाबलों में आनंद नें पहले दोनों रैपिड में शानदार खेल दिखाया और अपने से उम्र में करीब 34 साल छोटे अर्जुन को बढ़त नहीं बनाने दी और दोनों 10 मिनट की रैपिड बाज़ियाँ बेनतीजा रही हालांकि पहली बाजी में आनंद जीत के बेहद करीब पहुँच गए थे पर कम समय में इसे जीत में नहीं बदल सके ।

इसके बाद हुए 3 मिनट के ब्लिट्ज़ मुक़ाबले में अर्जुन की तेजी उनके काम आई और उन्होने पहली बाजी जीतकर और दूसरी ड्रॉ खेलते हुए 1.5-0.5 से टाईब्रेक जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया । वही तीसरे स्थान के लिए हुए मुक़ाबले में रूस के पीटर स्वीडलर नें हमवतन यान नेपोमनिशी को पराजित करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया ।

इससे ठीक पहले आनंद नें दी रूस के यान नेपोमनिशी को पराजित करते हुए फाइनल में प्रवेश किया , रूस के यान नेपोमनिशी के खिलाफ आनंद नें लगातार दो बाजियों में 1.5- 0.5 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई तो अर्जुन नें रूस के पीटर स्वीडलर को 1.5-0.5 से मात देते हुए फाइनल में जगह बनाई थी । अर्जुन को 55 हजार डॉलर, आनंद को 35 हजार डॉलर , पीटर को 20 हजार डॉलर ओर चौंथे स्थान पर रहे नेपोमनिशी को 12 हजार डॉलर पुरुस्कार के तौर पर मिले ।