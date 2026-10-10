वांता, फिनलैंड: पीवी सिंधु को आर्कटिक ओपन 2026 के महिला एकल क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन के खिलाफ तीन गेम तक चले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। पुरुष युगल में कृष्ण प्रसाद गरगा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की हार के साथ टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई।

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का आर्कटिक ओपन 2026 में सफर शुक्रवार को समाप्त हो गया। महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में उन्हें थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन के खिलाफ 21-11, 19-21, 21-18 से हार का सामना करना पड़ा। छठी वरीयता प्राप्त सिंधु ने दूसरा गेम जीतकर मुकाबले में वापसी की, लेकिन निर्णायक गेम में वह अपनी लय बरकरार नहीं रख सकीं। इस जीत के साथ शीर्ष वरीयता प्राप्त इंतानोन ने सिंधु के खिलाफ लगातार छठी जीत दर्ज की।

पहले गेम में सिंधु पर भारी पड़ीं इंतानोन

रत्चानोक इंतानोन ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और 5-1 की बढ़त बना ली। सिंधु ने वापसी की कोशिश करते हुए ब्रेक तक स्कोर 11-8 कर दिया। हालांकि, ब्रेक के बाद इंतानोन ने शानदार खेल दिखाया और अगले 13 में से 10 अंक जीतकर पहला गेम 21-11 से अपने नाम कर लिया।

सिंधु ने दूसरे गेम में की दमदार वापसी

पहला गेम गंवाने के बाद सिंधु ने दूसरे गेम में बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने ब्रेक तक बढ़त बनाए रखी और स्कोर 17-14 तक पहुंचा दिया। इंतानोन ने इसके बाद लगातार पांच अंक जीतकर मुकाबले में वापसी की और बढ़त हासिल कर ली। हालांकि, सिंधु ने दबाव में शानदार खेल दिखाया और लगातार चार अंक जीतकर दूसरा गेम 21-19 से अपने नाम कर लिया।इस जीत के साथ मुकाबला निर्णायक तीसरे गेम में पहुंच गया।

निर्णायक गेम में इंतानोन ने मारी बाजी

तीसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। एक समय स्कोर 17-17 से बराबर था, लेकिन इसके बाद इंतानोन ने लगातार तीन अंक जीतकर मैच प्वाइंट हासिल कर लिया। सिंधु ने पहला मैच प्वाइंट बचाया, लेकिन इंतानोन ने दूसरे मौके पर अंक हासिल कर गेम 21-18 से जीत लिया। इसके साथ ही सिंधु का आर्कटिक ओपन में अभियान समाप्त हो गया।

सिंधु के खिलाफ इंतानोन का रिकॉर्ड मजबूत

इस हार के साथ सिंधु को इंतानोन के खिलाफ लगातार छठी बार शिकस्त झेलनी पड़ी। दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों में इंतानोन 10-4 से आगे हैं। सिंधु के लिए यह हार निराशाजनक रही, क्योंकि उन्होंने दूसरे गेम में शानदार वापसी की थी। हालांकि, निर्णायक गेम में वह मुकाबले को अपने पक्ष में नहीं कर सकीं।

पुरुष युगल में भी भारतीय जोड़ी हारी

आर्कटिक ओपन 2026 में भारत की चुनौती पुरुष युगल में भी समाप्त हो गई। कृष्ण प्रसाद गरगा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी को क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के क्रिश्चियन फॉस्ट क्येर और रासमस क्येर के खिलाफ 21-13, 21-14 से हार का सामना करना पड़ा। डेनमार्क की जोड़ी ने सीधे गेमों में जीत दर्ज कर भारतीय खिलाड़ियों का सफर समाप्त कर दिया।

अब डेनमार्क ओपन पर रहेंगी भारतीय खिलाड़ियों की नजरें

आर्कटिक ओपन से बाहर होने के बाद पीवी सिंधु समेत भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों की नजरें अब डेनमार्क ओपन 2026 पर होंगी। यह टूर्नामेंट मंगलवार, 13 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। सिंधु अगले टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करके जीत की राह पर लौटना चाहेंगी। वहीं, अन्य भारतीय खिलाड़ी भी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन सर्किट पर अपनी चुनौती मजबूत करने की कोशिश करेंगे।