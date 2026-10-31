जर्मनी : हाइलो ओपन 2026 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और युवा शटलर अनमोल खरब ने महिला एकल के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दोनों खिलाड़ियों की जीत के साथ अब सेमीफाइनल में ऑल-इंडियन मुकाबला तय हो गया है। वहीं पुरुष एकल में लक्ष्य सेन ने भी शानदार वापसी करते हुए अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर ली है।

पीवी सिंधु ने सीधे गेम में दर्ज की शानदार जीत

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और दूसरी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु ने हाइलो ओपन 2026 के क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को लगातार दो गेम में 21-12, 21-10 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। यह मुकाबला सिर्फ 28 मिनट तक चला, जिसमें सिंधु ने शुरुआत से ही अपनी प्रतिद्वंद्वी पर दबाव बनाए रखा।

अनमोल खरब ने उन्‍नति हुड्डा को हराकर किया बड़ा उलटफेर

भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब ने क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए छठी वरीयता प्राप्त उन्‍नति हुड्डा को हरा दिया। दोनों भारतीय खिलाड़ियों के बीच मुकाबला काफी रोमांचक रहा। अनमोल ने 68 मिनट तक चले मुकाबले में 21-17, 18-21, 21-16 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया।

सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और अनमोल खरब की होगी भिड़ंत

पीवी सिंधु और अनमोल खरब की जीत के बाद महिला एकल में भारत का एक सेमीफाइनल मुकाबला तय हो गया है। अब दोनों भारतीय खिलाड़ी फाइनल में पहुंचने के लिए आमने-सामने होंगी। एक तरफ सिंधु का अनुभव होगा, तो दूसरी तरफ अनमोल का युवा जोश और शानदार फॉर्म देखने को मिलेगा।

इस मुकाबले से यह भी तय होगा कि भारत की कौन सी खिलाड़ी हाइलो ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल में पहुंचेगी। दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों की नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी।

लक्ष्य सेन ने पिछड़ने के बाद की शानदार वापसी

पुरुष एकल में भारत के सातवीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने फिनलैंड के काले कोलजोनेन को तीन गेम तक चले मुकाबले में 14-21, 21-17, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। यह मुकाबला एक घंटे और छह मिनट तक चला।

हाइलो ओपन 2026 का सेमीफाइनल लक्ष्य सेन के लिए खास उपलब्धि है। मार्च में ऑल इंग्लैंड ओपन के फाइनल में पहुंचने के बाद यह उनका बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर के किसी व्यक्तिगत टूर्नामेंट में पहला सेमीफाइनल है। वहीं पीवी सिंधु और अनमोल खरब के महिला एकल सेमीफाइनल में पहुंचने से भारत की चुनौती मजबूत हुई है।