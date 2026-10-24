पेरिस: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रेंच ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय स्टार ने जापान की हिना अकेची को तीन गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में 21-10, 20-22, 21-16 से हराया। यह मुकाबला 73 मिनट तक चला, जिसमें सिंधु ने दबाव के क्षणों में बेहतरीन खेल दिखाया।

तीन गेम तक चला रोमांचक मुकाबला

विश्व रैंकिंग में 11वें स्थान पर काबिज सिंधु ने 22वीं रैंकिंग की जापानी खिलाड़ी हिना अकेची के खिलाफ पहले गेम में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 21-10 से पहला गेम अपने नाम किया। हालांकि, दूसरे गेम में अकेची ने वापसी करते हुए सिंधु को कड़ी चुनौती दी और 22-20 से गेम जीतकर मुकाबला बराबर कर दिया।

निर्णायक गेम में सिंधु ने दिखाया दम

तीसरे गेम में सिंधु ने 14-9 की बढ़त बना ली थी, लेकिन अकेची ने लगातार अंक जुटाकर स्कोर 14-14 कर दिया। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया। स्कोर 16-16 से बराबर होने के बाद सिंधु ने लगातार पांच अंक हासिल किए और 21-16 से गेम जीतकर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया।

इस साल दूसरी बार फाइनल में पहुंचीं सिंधु

पीवी सिंधु ने इस साल बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर पर दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले जुलाई में उन्होंने जापान ओपन का खिताब जीता था। उस टूर्नामेंट के फाइनल में सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को हराकर 19 महीने से चले आ रहे खिताबी सूखे को समाप्त किया था। अब उनकी नजर फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने पर होगी।

फाइनल में ओलंपिक और विश्व चैंपियन एन से यंग से मुकाबला

फ्रेंच ओपन के फाइनल में सिंधु का सामना दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा, जो मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन हैं। सिंधु के लिए यह मुकाबला बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि वह अब तक एन से यंग के खिलाफ खेले गए सभी 10 मुकाबले हार चुकी हैं। ऐसे में भारतीय खिलाड़ी के पास अपने रिकॉर्ड में सुधार करने और खिताब जीतने का शानदार मौका होगा।

अश्मिता चालिहा का सफर क्वार्टर फाइनल में थमा

फ्रेंच ओपन में अब पीवी सिंधु ही एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बची हैं। अश्मिता चालिहा का अभियान क्वार्टर फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा से हार के साथ समाप्त हो गया। हालांकि, अश्मिता ने इससे पहले दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी अकाने यामागुची को हराकर शानदार प्रदर्शन किया था।

पुरुष एकल और युगल में भारतीय चुनौती समाप्त

पुरुष एकल में आयुष शेट्टी चोट के कारण मुकाबले से हट गए, जबकि लक्ष्य सेन भी अपने शुरुआती मैच से पहले टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। पुरुष युगल में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी शुरुआती दौर में हार गई। महिला युगल में ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद को भी पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा।

खिताब जीतने पर होंगी सिंधु की नजरें

फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचकर सिंधु ने एक बार फिर अपनी शानदार फॉर्म का परिचय दिया है। जापान ओपन का खिताब जीतने के बाद अब उनके पास इस साल दूसरा बड़ा खिताब हासिल करने का अवसर है। हालांकि, एन से यंग के खिलाफ उनका पिछला रिकॉर्ड चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन सिंधु फाइनल में जीत दर्ज कर नया इतिहास बनाने की कोशिश करेंगी।