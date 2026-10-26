जर्मनी: भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन मंगलवार से जर्मनी में शुरू होने वाले हाइलो ओपन 2026 में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। फ्रेंच ओपन में उपविजेता रहीं सिंधु की नजरें एक और शानदार प्रदर्शन पर होंगी, जबकि लक्ष्य सेन खराब फॉर्म से उबरकर वापसी करने की कोशिश करेंगे।

सिंधु और लक्ष्य संभालेंगे भारतीय चुनौती की कमान

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और पुरुष एकल खिलाड़ी लक्ष्य सेन मंगलवार से शुरू हो रहे हाइलो ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। सिंधु पिछले सप्ताह फ्रेंच ओपन में उपविजेता रही थीं और अब वह जर्मनी में अपनी अच्छी फॉर्म जारी रखना चाहेंगी। वहीं, लक्ष्य सेन के लिए यह टूर्नामेंट मौजूदा सत्र में वापसी का अहम मौका होगा।

फ्रेंच ओपन के प्रदर्शन से उत्साहित होंगी सिंधु

दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी और टूर्नामेंट की दूसरी वरीयता प्राप्त सिंधु पिछले सप्ताह फ्रेंच ओपन के फाइनल में दक्षिण कोरिया की एन से-यंग से हार गई थीं। एन से-यंग मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन हैं। फाइनल में हार के बावजूद सिंधु का प्रदर्शन इस साल बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर पर अच्छा रहा है। उनकी नजरें अब हाइलो ओपन में एक और मजबूत प्रदर्शन करने पर होंगी।

अश्मिता की नजरें बड़े उलटफेर पर

इस साल कोरिया मास्टर्स का खिताब जीतने वाली अश्मिता चालिहा ने फ्रेंच ओपन में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने पिछले गुरुवार को तीन बार की विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची को दूसरे दौर में हराकर अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। दूसरी ओर, देविका सिहाग को शुरुआती दौर में कठिन चुनौती का सामना करना होगा। उनका मुकाबला दुनिया की आठवें नंबर की थाईलैंड की खिलाड़ी पोर्नपावी चोचुवोंग से होगा, जो टूर्नामेंट की शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं।

लक्ष्य सेन के लिए फॉर्म में वापसी की चुनौती

पुरुष एकल वर्ग में पूर्व चैंपियन लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। हालांकि, उनके लिए यह सत्र अब तक निराशाजनक रहा है। पिछले सप्ताह पेरिस में उन्हें शुरुआती दौर में वॉकओवर स्वीकार करना पड़ा था। इसके अलावा, बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर के पिछले सात टूर्नामेंटों में से छह में उन्हें पहले दौर में ही बाहर होना पड़ा। ऐसे में लक्ष्य की कोशिश हाइलो ओपन में अपनी लय हासिल करने और बेहतर नतीजे दर्ज करने की होगी।

सात्विक-चिराग ने पुरुष युगल से नाम वापस लिया

भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने हाइलो ओपन के पुरुष युगल वर्ग से हटने का फैसला किया है। पेरिस में लगातार तीसरे टूर्नामेंट में शुरुआती दौर से बाहर होने के बाद दोनों ने यह निर्णय लिया। अब अर्जुन रेड्डी पोचना और अच्युतादित्य राव डोड्डावारापु पुरुष युगल वर्ग में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि होंगे। दोनों को क्वालीफायर से अपने अभियान की शुरुआत करनी होगी।