पेरिस: भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु फ्रेंच ओपन 2026 के फाइनल में शानदार शुरुआत के बावजूद खिताब जीतने से चूक गईं। रविवार को खेले गए मुकाबले में सिंधु ने दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की अन से यंग के खिलाफ पहला गेम जीतकर उलटफेर की उम्मीद जगाई, लेकिन बाद के दोनों गेम गंवा दिए। अन से यंग ने 16-21, 21-11, 21-12 से जीत दर्ज कर लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया।

पहले गेम में सिंधु का शानदार प्रदर्शन

पीवी सिंधु ने फाइनल में आक्रामक रणनीति अपनाते हुए अन से यंग को शुरुआत से ही चुनौती दी। उन्होंने नेट के करीब सटीक शॉट खेले और शटल को जल्दी हिट करके दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी को लगातार मूव करने पर मजबूर किया। सिंधु की शानदार रणनीति का नतीजा रहा कि उन्होंने पहला गेम 21-16 से जीत लिया।

2023 के बाद पहली बार अन से यंग के खिलाफ जीता गेम

सिंधु के लिए पहला गेम जीतना खास उपलब्धि रही। उन्होंने 2023 के बाद पहली बार अन से यंग के खिलाफ कोई गेम अपने नाम किया। इससे पहले दोनों खिलाड़ियों के बीच हुए 10 मुकाबलों में सिंधु केवल एक गेम जीत पाई थीं। हालांकि, पहला गेम जीतने के बाद भी भारतीय खिलाड़ी इस बढ़त को मैच की जीत में नहीं बदल सकीं।

दूसरे गेम में अन से यंग ने की शानदार वापसी

पहला गेम गंवाने के बाद अन से यंग ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और रैलियों पर नियंत्रण बनाना शुरू किया। उन्होंने सिंधु के नेट प्ले को समझते हुए उनके छोटे शॉट्स का फायदा उठाया और लगातार दबाव बनाया। दूसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच 30 शॉट की लंबी रैली भी देखने को मिली।

अन से यंग ने दूसरा गेम 21-11 से जीतकर मुकाबले में वापसी की। सिंधु ने गेम के अंतिम चरण में तीन गेम पॉइंट बचाए, लेकिन आखिरकार एक शॉट को सही तरीके से जज नहीं कर सकीं और गेम दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी के नाम रहा।

निर्णायक गेम में सिंधु की उम्मीदों को लगा झटका

तीसरे और निर्णायक गेम में सिंधु ने अच्छी शुरुआत की और एक समय 8-5 की बढ़त बना ली। उनकी कोर्ट पर मूवमेंट और आक्रामक खेल से मुकाबला रोमांचक बना रहा। हालांकि, अन से यंग ने धीरे-धीरे मैच पर अपनी पकड़ मजबूत की और सिंधु को कोर्ट के पिछले हिस्से की ओर खेलने के लिए मजबूर किया।

लंबी रैलियों के दौरान सिंधु की मूवमेंट कुछ धीमी पड़ने लगी, जिसका फायदा अन से यंग ने उठाया। दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी ने सटीक शॉट्स और दमदार स्मैश के दम पर निर्णायक गेम 21-12 से जीत लिया और लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।

अन से यंग के खिलाफ सिंधु की 11वीं हार

इस हार के साथ अन से यंग के खिलाफ सिंधु का जीत का इंतजार और लंबा हो गया। दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक हुए 11 मुकाबलों में दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी ने सभी मैच जीते हैं। हालांकि, इस बार सिंधु ने पहला गेम जीतकर दिखाया कि वह दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी को कड़ी चुनौती देने में सक्षम हैं।

मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों ने कुल 102-102 अंक खेले, लेकिन अन से यंग ने 58 अंक जीतकर सिंधु के 44 अंकों के मुकाबले बढ़त बनाई। दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी ने लगातार सात अंक जीतने का सिलसिला भी बनाया, जबकि सिंधु का सर्वश्रेष्ठ लगातार अंक जीतने का सिलसिला चार रहा।

जापान ओपन के बाद दूसरे खिताब का सपना टूटा

पीवी सिंधु के पास इस टूर्नामेंट के जरिए 2026 का दूसरा खिताब जीतने का मौका था। उन्होंने जुलाई में जापान ओपन का खिताब अपने नाम किया था और पेरिस में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया। सेमीफाइनल में उन्होंने जापान की हिना अकेची को 21-10, 20-22, 21-16 से हराया था।

हालांकि, अन से यंग के खिलाफ फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी 49 मैचों की लगातार जीत के सिलसिले के साथ टूर्नामेंट में उतरी थीं और फाइनल से पहले उन्होंने एक भी गेम नहीं गंवाया था। सिंधु ने उन्हें पहली बार इस टूर्नामेंट में गेम गंवाने पर मजबूर किया, लेकिन खिताब अपने नाम नहीं कर सकीं।