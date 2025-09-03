स्पोर्ट्स डेस्क : विराट कोहली ने आखिरकार 4 जून 2025 को बेंगलुरु में RCB की विजय परेड में हुई भयावह भगदड़ के बारे में खुलकर बात की है। आरसीबी के पूर्व कप्तान ने उस भयावह घटना के लगभग तीन महीने बाद सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी, जिसने फ्रैंचाइजी के इतिहास के सबसे खुशी के दिन को दागदार बना दिया। RCB ने पहली बार IPL का खिताब जीतने के बाद बेंगलुरु में जश्न रखा था लेकिन लोगों की मौत से खुशनुमा माहौल गम में बदल गया।
कोहली ने RCB द्वारा एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट में कहा, 'जिंदगी में कोई भी चीज आपको 4 जून जैसे दिल टूटने के लिए तैयार नहीं करती। जो हमारी फ्रैंचाइजी के इतिहास का सबसे खुशी का पल होना चाहिए था... वह एक दुखद घटना में बदल गया। मैं उन लोगों के परिवारों के बारे में सोच रहा हूं और उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिन्हें हमने खो दिया... और हमारे उन प्रशंसकों के लिए जो घायल हुए। आपका नुकसान अब हमारी कहानी का हिस्सा है। हम साथ मिलकर देखभाल, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे।'
एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून को RCB की भव्य विजय परेड उनके पहले खिताब का जश्न मनाने के लिए आयोजित की गई थी। अहमदाबाद में पंजाब किंग्स को हराने के 24 घंटे से भी कम समय बाद फ्रैंचाइजी ने प्रशंसकों के लिए एक उत्सव की योजना बनाई। लेकिन जश्न की बजाय, यह मातम में बदल गया। बिना उचित सुरक्षा व्यवस्था के 3-5 लाख से ज्यादा प्रशंसकों के आने से हालात बेकाबू हो गए, भगदड़ मच गई और 11 लोगों की जान चली गई जबकि 50 से ज्यादा घायल हो गए। यह आरसीबी का सम्मान समारोह होना था, लेकिन यह दिन भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए सबसे काले अध्यायों में से एक बन गया।
भले ही कोहली और RCB ने अपनी बातों और कार्यों से खुलकर अपनी बात रखी हो, लेकिन यह तूफान अभी थमा नहीं है। कानूनी कार्यवाही अभी भी जारी है। कर्नाटक सरकार और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) पहले ही कह चुके हैं कि RCB प्रथम दृष्टया जिम्मेदार है, और इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि फ्रैंचाइजी ने इतनी बड़ी भीड़ के लिए पुलिस की मंजूरी नहीं ली थी।