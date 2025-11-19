स्पोर्ट्स डेस्क : अनिल कुंबले ने रुतुराज गायकवाड़ की ओपनिंग भूमिका पर ज़ोर देते हुए कहा कि कप्तान को टॉप पर उतरकर टीम को मजबूत शुरुआत देनी चाहिए। उनके अनुसार, संजू सैमसन के टीम में आने से बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन जरूर बढ़ा है, लेकिन रुतुराज जैसे भरोसेमंद बैटर का ओपन करना CSK की रणनीति को बेहतर बनाता है।

उन्होंने आयुष माठरे की तारीफ करते हुए कहा कि यह युवा खिलाड़ी भविष्य में बड़ा नाम बन सकता है, लेकिन टीम की नींव गायकवाड़ ही हैं।

कुंबले ने RR की कप्तानी पर भी बड़ा बयान दिया। जडेजा के RR में शामिल होने को उन्होंने “चौंकाने वाला कदम” बताया और कहा कि वह कप्तानी के मजबूत दावेदारों में शामिल हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने रियान पराग, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल और सैम करन के नाम भी सुझाए।

उन्होंने कहा कि RR की टीम स्थिर है, बड़ी बदलाव नहीं किए गए हैं और मिनी ऑक्शन में उनका फोकस सिर्फ एक विदेशी विकल्प पर होगा।