नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार और KKR टीम के मालिक शाहरुख खान ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से संन्यास लेने वाले वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को सोशल मीडिया पर भावुक संदेश लिखकर धन्यवाद किया। रसेल ने रविवार को IPL से संन्यास की घोषणा करते हुए बताया कि वे 16 दिसंबर को होने वाली मिनी नीलामी से पहले KKR के कोचिंग स्टाफ में 'पावर कोच' के रूप में शामिल होंगे।

शाहरुख खान ने ‘एक्स’ पर लिखा, 'बेहतरीन यादों के लिए शुक्रिया, आंद्रे! तुम हमारे चमकते कवच वाले शूरवीर हो। KKR के लिए तुम्हारा योगदान इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। अब एक खिलाड़ी से आगे बढ़कर नए अध्याय की शुरुआत—पावर कोच, जो अपना अनुभव और ताकत टीम के खिलाड़ियों के साथ साझा करेगा।'

रसेल 2014 से KKR का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। शाहरुख ने आगे लिखा, 'तुम पर कोई और जर्सी अच्छी नहीं लगेगी। टीम और सभी फैंस की ओर से ढेर सारा प्यार।'

37 वर्षीय आंद्रे रसेल ने 2012 में IPL करियर की शुरुआत दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) से की थी। इसके बाद 2014 में KKR से जुड़ने के बाद वे लगातार टीम का अहम हिस्सा बने रहे। अपने विस्फोटक बल्लेबाजी और महत्वपूर्ण विकेट लेने की क्षमता के लिए आंद्रे रसेल ने 140 मैचों में 174.18 की स्ट्राइक रेट से 2651 रन बनाए और 123 विकेट भी हासिल किए।