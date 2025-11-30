स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे विस्फोटक ऑलराउंडर्स में से एक, आंद्रे रसेल ने आखिरकार IPL से संन्यास की घोषणा कर दी। 12 सीज़न तक अपनी धमाकेदार हिटिंग, तेजतर्रार गेंदबाजी और मैच-बदलू प्रदर्शन से लीग में अपनी पहचान बनाने वाले रसेल अब KKR के सपोर्ट स्टाफ में ‘पावर कोच’ की नई भूमिका निभाएंगे। 37 वर्षीय कैरेबियाई स्टार ने 2014 से कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कई यादगार जीत दिलाई और अब वे उसी फ्रेंचाइज़ी के साथ नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह फैसला उन्होंने मिनी ऑक्शन से ठीक पहले किया।

रसेल ने कहा IPL को अलविदा, लेकिन KKR को नहीं

रसेल ने अपने आधिकारिक X पोस्ट में भावुक संदेश साझा करते हुए बताया कि वे IPL से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन दुनिया की अन्य T20 लीग में खेलना जारी रखेंगे। उन्होंने मजाकिया अंदाज़ में लिखा कि वे “स्वैग से रिटायर नहीं हो रहे।” इसके साथ ही उन्होंने यह साफ कर दिया कि वे KKR परिवार का हिस्सा बने रहेंगे—बस अब खिलाड़ी नहीं, बल्कि कोच के रूप में। उनके अनुसार, “यह मेरा घर है, और मैं 2026 से KKR के पावर कोच के रूप में वहीं रहूंगा। नया रोल, वही ऊर्जा।”

पोलार्ड के रास्ते पर चले रसेल—अब कोच की भूमिका

आंद्रे रसेल के इस फैसले से वे वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड की राह पर चलते दिखाई देते हैं। पोलार्ड मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी कोच हैं, जबकि दुनिया की अन्य T20 लीग में सक्रिय भी हैं। रसेल ने कहा कि वे IPL में अपनी चमक फीकी होने से पहले ही एक मजबूत विरासत छोड़ना चाहते थे और इसी कारण यह निर्णय सही लगा। उन्होंने कहा, “मैं नहीं चाहता था कि लोग कहें कि मुझे यह फैसला सालों पहले कर लेना चाहिए था। रिटायरमेंट तब अच्छा लगता है जब लोग पूछें—‘क्यों? तुम अभी भी खेल सकते थे।’”

KKR मैनेजमेंट से लंबी बातचीत के बाद आया फैसला

रसेल ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने KKR के CEO वेंकी मैसूर और टीम मालिक शाहरुख खान से इस नए रोल पर विस्तार से चर्चा की। उनका कहना है कि फ्रेंचाइज़ी ने हमेशा उनका सम्मान किया और वे ऐसे वातावरण को छोड़ना नहीं चाहते थे। रसेल ने कहा, “जब मैंने ‘पावर कोच’ के पद के बारे में सुना, तो लगा यह मेरे खेलने की शैली और मेरी ऊर्जा को सबसे बेहतर परिभाषित करता है।” उनका विश्वास है कि वे KKR के युवा खिलाड़ियों को पावर-हिटिंग और ऑलराउंड स्किल्स में काफी कुछ सिखा सकेंगे।

रसेल का IPL करियर 12 सीज़न, 140 मैच और अनगिनत धमाके

मैच: 140

रन: 2,651

स्ट्राइक रेट: 174.18

फिफ्टी: 12

विकेट: 123

5-विकेट हॉल : 1

2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स से IPL में उतरने के बाद रसेल ने अपनी असली छाप KKR के साथ छोड़ी। वे कई सीजन में टीम के सबसे भरोसेमंद फिनिशर और स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर रहे।

फाफ डु प्लेसिस के बाद रसेल का भी संन्यास

एक दिन पहले ही 41 वर्षीय फाफ डु प्लेसिस ने IPL 2026 में नहीं खेलने का फैसला किया था। अब रसेल के IPL से हटने के बाद लीग अपने दो बड़े सुपरस्टार्स को एक ही समय में खो रहा है। हालांकि रसेल का KKR के साथ जुड़ाव जारी रहेगा, जिससे टीम को उनके अनुभव और ऊर्जा का लाभ मिलता रहेगा।