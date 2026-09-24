आइची-नागोया: एशियन गेम्स 2026 में निशानेबाजी स्पर्धा में भारत के लिए गुरुवार का दिन मिला-जुला रहा। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारतीय तिकड़ी कांस्य पदक से चूककर चौथे स्थान पर रही। वहीं, स्कीट मिश्रित टीम स्पर्धा में परीनाज़ धालीवाल और अनंतजीत सिंह नरूका की जोड़ी ने फाइनल में जगह बनाकर भारत की पदक उम्मीदें कायम रखीं।

पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल में चौथे स्थान पर भारत

कमलजीत, बालकृष्ण केदारलिंग उचागनवे और आकाश भारद्वाज की भारतीय टीम ने छह सीरीज में कुल 1727 अंक हासिल किए। इस प्रदर्शन के साथ भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही और कांस्य पदक जीतने से चूक गई। भारत के लिए निराशा की बात यह भी रही कि टीम के तीनों निशानेबाज व्यक्तिगत फाइनल में जगह नहीं बना सके।

चीन ने जीता गोल्ड, इंडोनेशिया को सिल्वर

10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में चीन और इंडोनेशिया दोनों ने 1743 अंक हासिल किए थे। हालांकि, चीन ने 70 इनर-10 के साथ पहला स्थान हासिल करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इंडोनेशिया के नाम 57 इनर-10 रहे और उसे सिल्वर मेडल मिला। जापान ने 1730 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया और कांस्य पदक जीता।

तीनों भारतीय निशानेबाज व्यक्तिगत फाइनल से बाहर

भारतीय टीम के किसी भी निशानेबाज को व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में जगह नहीं मिली। कमलजीत 9वें स्थान पर रहे, जबकि आकाश भारद्वाज ने 11वां स्थान हासिल किया। बालकृष्ण केदारलिंग उचागनवे 35वें स्थान पर रहे। इस वजह से भारतीय टीम के पास टीम स्पर्धा के अलावा व्यक्तिगत पदक जीतने का मौका भी नहीं रहा।

मिश्रित स्कीट टीम ने फाइनल में बनाई जगह

भारत के लिए स्कीट स्पर्धा से अच्छी खबर आई। परीनाज़ धालीवाल और अनंतजीत सिंह नरूका की जोड़ी ने मिश्रित स्कीट स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली। भारतीय जोड़ी ने क्वालीफिकेशन में 138 अंक हासिल किए और चौथे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।

परीनाज़ और नरूका पहले ही जीत चुके हैं कांस्य

परीनाज़ धालीवाल और अनंतजीत सिंह नरूका दोनों बुधवार को अपनी-अपनी टीम स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। अब दोनों के पास मिश्रित स्कीट स्पर्धा में एक और पदक जीतने का मौका है। क्वालीफिकेशन में उनके प्रदर्शन ने भारत की निशानेबाजी में एक और पदक की उम्मीद कायम रखी है।

कतर क्वालीफिकेशन में रहा टॉप पर

मिश्रित स्कीट की क्वालीफिकेशन स्पर्धा में कतर ने 145 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। कोरिया 143 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि चीन ने 140 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। भारत 138 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा और फाइनल में जगह बनाई।

महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भी निराशा

इससे पहले बुधवार को महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भी भारत का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। भारतीय टीम पदक जीतने में सफल नहीं हो सकी थी। इसके अलावा भारतीय निशानेबाजों में से कोई भी व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक नहीं जीत सका था। ऐसे में अब भारत की नजरें मिश्रित स्कीट के फाइनल पर होंगी।

अब मिश्रित स्कीट में पदक पर नजर

पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य से चूकने के बाद भारतीय निशानेबाजी टीम को मिश्रित स्कीट से पदक की उम्मीद है। परीनाज़ धालीवाल और अनंतजीत सिंह नरूका की जोड़ी ने फाइनल में जगह बना ली है और अब वह पदक के लिए मुकाबला करेगी।