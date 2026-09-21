नागोया: भारत की सुचिका तरियाल ने सोमवार को नागोया में जारी एशियाई खेलों में महिला पारंपरिक 60 किग्रा मिश्रित मार्शल आर्ट (MMA) स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्हें सेमीफाइनल के अतिरिक्त दौर में सिंगापुर की हुई हून टियो के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा।

सेमीफाइनल में हार के बावजूद सुचिका ने कांस्य पदक अपने नाम किया और एशियाई खेलों में भारत के पदकों की संख्या चार पहुंचा दी। भारत के अब तक के चार पदकों में तीन रजत पदक निशानेबाजी से आए हैं।

क्वार्टर फाइनल में मंगोलियाई खिलाड़ी को हराया

सुचिका तरियाल ने सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मंगोलिया की अल्तानचिमेग बैगलामा को 2-0 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई थी। क्वार्टर फाइनल में जीत के साथ ही सुचिका ने अपना पदक पक्का कर लिया था। इसके बाद सेमीफाइनल में हार के बाद उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

एशियाई खेलों में MMA का पहला भारतीय पदक

सुचिका तरियाल का यह कांस्य पदक भारतीय खेल इतिहास के लिहाज से खास है। एशियाई खेलों में मिश्रित मार्शल आर्ट (MMA) पहली बार शामिल किया गया है और सुचिका इस स्पर्धा में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस तरह उन्होंने एशियाई खेलों में भारत के लिए एमएमए का पहला पदक हासिल किया।

जूडो और कुराश में भी कर चुकी हैं भारत का प्रतिनिधित्व

36 वर्षीय सुचिका तरियाल इससे पहले भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उन्होंने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में हिस्सा लिया था। इसके अलावा सुचिका ने 2023 एशियाई खेलों में कुराश में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब उन्होंने एमएमए में एशियाई खेलों का कांस्य पदक जीतकर अपने करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है।

भारत के पदकों की संख्या चार पहुंची

सुचिका के कांस्य पदक के साथ एशियाई खेलों में भारत के कुल पदकों की संख्या चार हो गई है। इनमें तीन रजत पदक निशानेबाजी में आए हैं, जबकि सुचिका ने एमएमए में कांस्य पदक जीतकर भारत के पदक अभियान में एक और इजाफा किया।