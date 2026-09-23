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आइची-नागोया: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय निशानेबाजों ने बुधवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किए। महिला वर्ग में परिनाज धालीवाल, माहेश्वरी चौहान और ओलंपियन राइजा ढिल्लों की तिकड़ी ने पदक जीता, जबकि पुरुष वर्ग में भवतेघ सिंह गिल, अनंतजीत सिंह नरुका और मैराज अहमद खान ने भारत को कांस्य दिलाया।

महिला स्कीट टीम ने 331 अंक के साथ जीता कांस्य

महिला स्कीट टीम स्पर्धा में परिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों ने 125 में से 111-111 शॉट लगाए। माहेश्वरी चौहान ने 125 में से 109 का स्कोर किया। तीनों के प्रदर्शन से भारतीय टीम ने पोडियम पर जगह बनाई। चीन ने 346 अंकों के साथ गोल्ड, जबकि कजाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीता।

पुरुष स्कीट टीम भी पोडियम पर

पुरुषों की स्कीट टीम स्पर्धा में भवतेघ सिंह गिल, अनंतजीत सिंह नरुका और मैराज अहमद खान की तिकड़ी ने भारत को कांस्य पदक दिलाया। भारतीय टीम का स्कोर कजाकिस्तान के 346 अंकों के बराबर था, लेकिन आखिरी राउंड में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया।

अनंतजीत ने बनाए सबसे ज्यादा अंक

भारतीय पुरुष टीम में अनंतजीत सिंह नरुका ने 119 अंक हासिल किए। मैराज अहमद खान ने 116 और भवतेघ सिंह गिल ने 111 अंक बनाए। कतर ने 353 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि कुवैत ने 348 अंकों के साथ रजत पदक अपने नाम किया।

मनु भाकर व्यक्तिगत पदक से चूकीं

स्टार निशानेबाज मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में पांचवें स्थान पर रहीं। क्वालिफिकेशन में 579 अंक और 20 इनर-10 के साथ तीसरे स्थान पर रहने के बाद उन्होंने आठ निशानेबाजों वाले फाइनल में जगह बनाई थी।

फाइनल में अच्छी शुरुआत के बाद बढ़ता गया स्कोर

मनु भाकर ने मेडल राउंड की शुरुआत 50.8 के स्कोर के साथ की। दूसरी सीरीज के बाद उनका कुल स्कोर 100.3 हो गया। इसके बाद एलिमिनेशन चरण में उन्होंने 120.4, फिर 140.4 और 160.7 अंक तक का स्कोर बनाया। हालांकि, चौथे एलिमिनेशन चरण के बाद वह बाहर हो गईं और पांचवें स्थान पर रहीं।

10 मीटर एयर पिस्टल टीम में भी चूका पदक

महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भी भारत मामूली अंतर से पदक से चूक गया। मनु भाकर, ईशा सिंह और सुरुचि इंदर सिंह की भारतीय तिकड़ी ने कुल 1719 अंक हासिल किए और 44 इनर-10 स्कोर किए। वियतनाम ने भी 1719 अंक बनाए, लेकिन उसके 46 इनर-10 स्कोर के कारण उसे कांस्य पदक मिला और भारत चौथे स्थान पर रहा।

चीन ने जीता गोल्ड, दक्षिण कोरिया को सिल्वर

10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में चीन ने 1735 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। दक्षिण कोरिया ने 1730 अंक हासिल कर रजत पदक अपने नाम किया। वियतनाम 1719 अंकों और बेहतर इनर-10 प्रदर्शन के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जबकि भारत को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा।

ईशा और सुरुचि व्यक्तिगत फाइनल से बाहर

ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन में 572 अंक और 23 इनर-10 के साथ 15वां स्थान हासिल किया। वहीं, सुरुचि इंदर सिंह ने 568 अंक और 23 इनर-10 के साथ 26वां स्थान हासिल किया। दोनों व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकीं।

मनु और ईशा की अगली चुनौती 25 मीटर पिस्टल

मनु भाकर, ईशा सिंह और सुरुचि इंदर सिंह के लिए एशियन गेम्स में पदक की तलाश अभी खत्म नहीं हुई है। मनु और ईशा अब महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में उतरेंगी। वहीं, सुरुचि 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।