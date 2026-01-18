बेंगलुरु (कर्नाटक) : विदर्भ के बल्लेबाज अमन मोखाडे महाराष्ट्र के पृथ्वी शॉ और तमिलनाडु के एन जगदीशन के बाद एक ही विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) एडिशन में 800 से ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। मोखाडे ने यह उपलब्धि बेंगलुरु में सौराष्ट्र के खिलाफ अपनी टीम के VHT फाइनल के दौरान हासिल की जिसमें उन्होंने 45 गेंदों में 33 रन बनाए जिसमें चार चौके शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 73 से ज्यादा था।

अब 10 मैचों में मोखाडे ने 10 पारियों में 90.44 की औसत और 109 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 814 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और एक अर्धशतक शामिल है, और बड़ौदा के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 150* है। वह टूर्नामेंट के एक ही एडिशन में सबसे ज़्यादा शतकों के जगदीशन के रिकॉर्ड की भी बराबरी पर हैं, दोनों के पांच-पांच शतक हैं।

सेमीफाइनल के दौरान उन्होंने मौजूदा चैंपियन कर्नाटक के खिलाफ 281 रनों का पीछा करते हुए 122 गेंदों में शानदार 138 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को एक बार फिर फाइनल में पहुंचाया। उनसे ऊपर शॉ हैं जिन्होंने (2020/21 एडिशन में मुंबई के लिए 8 पारियों में 165.40 की औसत और 138 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 827 रन बनाए थे जिसमें चार शतक और एक अर्धशतक और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 227* था। वहीं जगदीशन (8 पारियों में 138.33 की औसत से 830 रन, जिसमें 125 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 277 है, जो लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा स्कोर भी है) दूसरे स्थान पर हैं।

मैच की बात करें तो सौराष्ट्र ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। विदर्भ के लिए अमन और अथर्व तायडे के बीच 80 रनों की साझेदारी हुई। ताइडे (118 गेंदों में 128 रन, जिसमें 15 चौके और तीन छक्के शामिल हैं) और यश राठौड़ (61 गेंदों में 54 रन, जिसमें दो चौके और दो छक्के शामिल हैं) के बीच 133 रनों की बड़ी साझेदारी ने विदर्भ को 200 रन के पार पहुंचा दिया। अंकुर पंवार (4/65) और चेतन सकारिया (2/45) ने आज बाकी बल्लेबाजों को अच्छी तरह से रोका, जिससे विदर्भ ने 50 ओवर में 317/8 रन बनाए।