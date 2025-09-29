स्पोर्ट्स डेस्क : वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को भारत दौरे से पहले बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ पीठ के निचले हिस्से की चोट के कारण आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा।

करियर पर असर

जोसेफ अब तक 40 टेस्ट में 124 विकेट चटका चुके हैं और बल्ले से 770 रन भी बनाए हैं। उनकी गेंदबाज़ी का औसत 33.46 रहा है। चोट की वजह से उनकी निरंतरता पर असर पड़ा है और यही कारण है कि टीम को बैकअप विकल्प तलाशने पड़े।

जेडिया ब्लेड्स को मिला मौका

क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने बयान जारी करते हुए बताया कि जोसेफ की जगह जेडिया ब्लेड्स को टीम में शामिल किया गया है। ब्लेड्स ने अभी तक तीन वनडे और चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। नेपाल के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज पूरी करने के बाद वे भारत दौरे पर टीम से जुड़ेंगे।

पहले ही झेल चुके हैं झटका

यह वेस्टइंडीज का दूसरा बड़ा नुकसान है। इससे पहले तेज गेंदबाज़ शमर जोसेफ चोटिल होकर बाहर हो गए थे। उनकी जगह ऑलराउंडर जोहान लेने को टीम में शामिल किया गया था।

गेंदबाजी डिपार्टमेंट पर दबाव

अब वेस्टइंडीज के पास गेंदबाज़ी में जेडन सील्स और एंडरसन फिलिप जैसे तेज गेंदबाज़ बचे हैं, जबकि ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स और कप्तान रोस्टन चेज़ को भी गेंदबाजी में जिम्मेदारी निभानी होगी। स्पिन विभाग की कमान जोमेल वारिकन और खैरी पियरे के हाथों में होगी।

भारत के खिलाफ श्रृंखला के लिए वेस्टइंडीज की अपडेटेड टेस्ट टीम :

रोस्टन चेस (कप्तान), जोमेल वार्रिकन (उप-कप्तान), केवलन एंडरसन, एलिक अथानाज़, जॉन कैंपबेल, टेगनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, जोहान लेने, जेडिया ब्लेड्स, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे, जेडन सील्स।