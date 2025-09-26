स्पोर्ट्स डेस्क : 41 साल के इंतजार के बाद एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने-सामने होंगे। गुरुवार को पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली। अब 28 सितंबर को दुबई में दोनों एशियाई दिग्गज भिड़ेंगे, और मुकाबले से पहले आंकड़े भारत के लिए खतरे की घंटी है।

सुपर-4 की टक्कर के बाद तय हुआ महामुकाबला

सुपर-4 चरण में पाकिस्तान ने दूसरी जीत दर्ज की और फाइनल की टिकट कटाई। इस सफ़र के दौरान उनकी बल्लेबाज़ी भले डगमगाई, लेकिन शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़ की घातक गेंदबाज़ी ने टीम को जीत दिलाई। मोहम्मद हारिस और नवाज की साझेदारी ने पारी को संभाला और बांग्लादेश को 124/9 पर रोक दिया गया। अफरीदी को 3/17 के प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया।

भारत-पाकिस्तान: फाइनल का इतिहास

भारत और पाकिस्तान ने अब तक ऐसे 5 मल्टी-नेशन टूर्नामेंट फ़ाइनल खेले हैं जिनमें 5 या उससे अधिक टीमें शामिल थीं।

भारत ने सिर्फ दो बार जीत दर्ज की

1985: बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप

2007: आईसीसी टी20 विश्व कप

पाकिस्तान ने तीन बार बाजी मारी

1986: ऑस्ट्रल एशिया कप

1994: ऑस्ट्रल एशिया कप

2017: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी

इस तरह फाइनल में आमने-सामने आने पर पाकिस्तान 3-2 से आगे है।

दबाव और उम्मीदें

कप्तान सलमान आगा ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच के बाद कहा, 'हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। हम किसी भी टीम को हराने में सक्षम हैं और रविवार को भारत के खिलाफ पूरी ताकत लगाएंगे।' दूसरी ओर, भारतीय टीम भी बेहतरीन फॉर्म में है और पिछले दोनों एशिया कप मुकाबलों में पाकिस्तान को मात दे चुकी है।