गुवाहाटी (असम) : साउथ अफ्रीका के एडेन मार्करम ने टेस्ट मैच खेलते हुए एक फील्डर के तौर पर सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने बुधवार को गुवाहाटी में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में यह कामयाबी हासिल की। मार्कराम ने मैच में 9 कैच पकड़े, जो टेस्ट इतिहास में किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा हैं, उन्होंने अजिंक्य रहाणे के 8 कैच के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में भारत को 408 रनों से बुरी तरह हराया, जिससे सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप हो गई। यह हार टेस्ट क्रिकेट इतिहास में रनों के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी हार है, जिसमें साइमन हार्मर के करियर के बेस्ट 6/37 ने प्रोटियाज की जीत में अहम भूमिका निभाई। साउथ अफ्रीका की जीत भी एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, क्योंकि यह 25 साल में भारत में उनकी पहली सीरीज जीत है, जिसमें कप्तान टेम्बा बावुमा भी हैंसी क्रोनिए के साथ रिकॉर्ड बुक में शामिल हो गए हैं।

मार्कराम ने अपनी टीम की कोशिशों की तारीफ की और भारत में अपनी ऐतिहासिक 2-0 की सीरीज जीत का क्रेडिट टीम की पहले से बनी सोच की कमी और अच्छे सीमर और स्पिन बॉलिंग पर ध्यान देने को दिया। मार्कराम ने मुश्किल हालात में टीम के कंट्रोल और ढलने की काबिलियत पर जोर दिया जिसमें बॉलर हार्मर और सेनुरन मुथुसामी का खास जिक्र किया गया।