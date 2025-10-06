स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान शोएब मलिक एक बार फिर अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। सानिया मिर्जा से तलाक के बाद, 2024 में एक्ट्रेस सना जावेद से शादी कर सबको चौंकाने वाले मलिक अब reportedly तीसरी बार अलगाव की कगार पर हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शोएब और सना के रिश्ते में दरार आ चुकी है और दोनों जल्द ही अपने अलग होने की घोषणा कर सकते हैं।

सना जावेद से दूरियों की चर्चा तेज

रिपोर्ट्स के अनुसार, शोएब मलिक और सना जावेद के बीच कई महीनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दोनों को हाल के कार्यक्रमों में साथ नहीं देखा गया है। एक वायरल वीडियो में दोनों के बीच दूरी साफ़ झलक रही थी, सना कैमरे से मुंह फेरती नजर आईं, जबकि शोएब फैंस को ऑटोग्राफ दे रहे थे।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ “दूरी वाला वीडियो”

वायरल क्लिप ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वीडियो में सना और शोएब के बीच कोई बातचीत नहीं होती, जिससे अलगाव की अटकलें तेज़ हो गईं। कुछ फैंस इसे सामान्य वैवाहिक बहस बता रहे हैं, जबकि कई लोगों का मानना है कि यह उनके रिश्ते में गहराई तक आई दरार का संकेत है।

सानिया मिर्जा के बाद तीसरा रिश्ता भी संकट में

शोएब मलिक ने 2024 की शुरुआत में सना जावेद से शादी की थी, जो उनकी दूसरी पत्नी सानिया मिर्ज़ा से तलाक के कुछ ही समय बाद हुई थी। अब अगर तलाक की खबरें सच साबित होती हैं, तो यह उनका तीसरा असफल रिश्ता होगा। मलिक ने सानिया के साथ 14 साल बिताए थे, जबकि सना से उनका रिश्ता एक साल भी नहीं टिक पाया।

क्रिकेट करियर पर एक नजर

43 वर्षीय शोएब मलिक ने पाकिस्तान के लिए 35 टेस्ट, 287 वनडे और 124 टी20 मैच खेले हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 11,800 से अधिक रन बनाए और करीब 200 विकेट भी झटके। मलिक आखिरी बार 2021 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे। हाल ही में उन्होंने PSL 2025 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलते हुए 14 रन बनाए।

अभी तक दोनों की चुप्पी बरकरार

शोएब मलिक और सना जावेद ने अब तक अलगाव की खबरों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। फैंस सोशल मीडिया पर लगातार दोनों से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं।