नयी दिल्ली: श्रेयस अय्यर हाल ही में खूब सुर्खियां बटोर रहे है। भले ही उन्होंने खुद ऐसा कुछ ना किया हो। एशिया कप में चयन न होने के बाद देश भर में अय्यर के लिए सकारात्मक सुर्खियों और सहानुभूतिपूर्ण बहस का दौर शुरू हो गया। लेकिन एशिया कप में अच्छी फॉर्म में चल रहे अय्यर को नजरअंदाज किए जाने के बाद शायद यह कोई राहत देने वाली बात नहीं। उन्हें महाद्वीपीय टी20 टूर्नामेंट के लिए यह बोल कर बाहर रखा गया कि टीम में वह किस की जगह पर शामिल होंगे।

ऑस्ट्रेलियाई टीम अगले महिने भारत आएगी और दो चार दिवसीय लाल गेंद के मैच और उसके बाद तीन सफेद गेंद के मैच खेलेगी। जिसके लिए चयनकर्ता टीम चुनने के लिए मिलेंगे तो अय्यर का मुद्दा उनके सामने केंद्र बिंदु होगा। लेकिन बात यह नहीं है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाली सीरीज में इंडिया ए टीम में चुना जाएगा या नहीं। मुख्य मुद्दा यह है कि उन्हें क्या भूमिका मिलेगी। संभावना है कि उन्हें टीम में एक प्रमुख भूमिका कप्तानी भी मिल सकती है।

अय्यर इस समय बेंगलुरु में हैं और मध्य क्षेत्र के खिलाफ दलीप ट्रॉफी मैच में पश्चिम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे है। पहली पारी में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। खलील अहमद ने उन्हें 25 रन पर आउट कर दिया था। अय्यर आईपीएल के शीर्ष बल्लेबाजों में से एक थे। लेकिन 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले एशिया कप के लिए टी20 टीम में चयन से चूक गए।

लाल गेंद वाले मैचों के लिए उनका चयन होना इस बात का संकेत है कि भविष्य के मैचों के लिए उन पर विचार किया जाएगा। चाहे वह अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज हो या ऑस्ट्रेलिया में होने वाली आगामी सफेद गेंद वाली सीरीज। अय्यर के अलावा मौजूदा दलीप ट्रॉफी के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर भी चयन के लिए विचार किया जा सकता है। नितीश रेड्डी, ए ईश्वरन और साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी। एन जगदीशन, रुतुराज गायकवाड़ और रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी भी चयनकर्ताओं के विचार में हो सकते हैं।

भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दो चार दिवसीय मैचों में से पहला मैच 16 सितंबर को लखनऊ में शुरू होगा। जो 11 सितंबर से शुरू होने वाले दलीप ट्रॉफी फाइनल के समापन के ठीक एक दिन बाद होगा। इसलिए संभावना है कि चयन मौजूदा सेमीफाइनल के कुछ दिनों बाद किया जाएगा। जो 7 सितंबर को समाप्त होगा। दूसरा लाल गेंद का मैच 23 से 26 सितंबर तक लखनऊ में होगा। उसके बाद 30 सितंबर, 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को कानपुर में तीन सफेद गेंद के मैच होंगे।

