Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क: रजत पाटीदार की अगुवाई वाले सेंट्रल जोन ने लगभग 11 साल के लंबे इंतजार के बाद साउथ जोन को छह विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। कप्तान पाटीदार और यश राठौड़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शतक लगाया। चौथे दिन आंद्रे सिद्धार्थ और अंकित शर्मा की आक्रामक वापसी के बावजूद साउथ जोन ने 65 रनों का एक आसान लक्ष्य रखा जिसे सेंट्रल जोन ने पांचवें दिन पहले ही सत्र में हासिल कर लिया।

दलीप ट्रॉफी के खिताबी मुकाबला में पहले दिन बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड पर पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सारांश जैन ने पांच विकेट और कुमार कार्तिकेय ने चार विकेट लेकर साउथ जोन को पहले दिन 149 रनों पर समेट दिया।

जवाब में पाटीदार ने अच्छी स्ट्राइक रेट से 101 रन बनाएं। उन्होंने 115 गेंदों पर 101 रन की अपनी पारी में 12 चौके और दो छक्के लगाए। राठौड़ अपने दोहरे शतक से चूक गए। उन्होंने 286 गेंदों पर 17 चौकों और दो छक्कों की मदद से 194 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज दानिश मालेवार और सारांश के अर्धशतकों की बदौलत सेंट्रल जोन को 511 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने में मदद की और 362 रनों की विशाल बढ़त हासिल की। ​​गुरजपनीत और अंकित ने कड़ी मेहनत से चार-चार विकेट लिए।

दूसरी पारी में साउथ जोन ने जोरदार संघर्ष किया। शीर्ष आठ बल्लेबाजों में से प्रत्येक ने दोहरे अंक में स्कोर किया। स्मरण रविचंद्रन ने 118 गेंदों पर 67 रन बनाए। लेकिन साउथ जोन का कोई भी बल्लेबाज शतक नहीं बना सका। उनका स्कोर 222/6 था और ऐसा लग रहा था कि वे एक पारी से हार जाएंगे। लेकिन आंद्रे और अंकित ने सातवें विकेट के लिए 192 रनों की साझेदारी करके इस क्रम को समाप्त किया। आंद्रे 84 रन बनाकर नाबाद रहे जबकि अंकित 99 रन बनाकर आउट हुए और अपने शतक से चूक गए। कार्तिकेय और सारांश ने मिलकर सात विकेट लिए और दक्षिण क्षेत्र की दूसरी पारी 426 रनों पर समाप्त हुई।

कम स्कोर का बचाव करते हुए अंकित ने मालेवार का विकेट जल्दी हासिल किया। गुरजपनीत ने नौवें ओवर में शुभम शर्मा और सारांश को आउट करके दो विकेट लिए। पाटीदार रन चेज पूरा नहीं कर सके और 13 रन के स्कोर पर अंकित की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। वाडकर और राठौड़ ने सुनिश्चित किया कि आगे कोई चूक न हो और सेंट्रल जोन को छह विकेट से जीत दिलाई।

सेंट्रल जोन का लंबा इंतजार खत्म

सेंट्रल जोन ने आखिरी बार 2014 में दलीप ट्रॉफी जीती थी जब पीयूष चावला कप्तान थे। एक दशक से भी ज्यादा समय पहले उन्होंने विजय कुमार की कप्तानी वाली साउथ जोन को हराया था, जिसमें रॉबिन उथप्पा, केएल राहुल, दिनेश कार्तिक, हनुमा विहारी और प्रज्ञान ओझा जैसे खिलाड़ी शामिल थे। कुल मिलाकर यह सेंट्रल जोन का छठा दलीप ट्रॉफी खिताब है।

पाटीदार का कमाल

कप्तान के रूप में पाटीदार की यह बड़ी टूर्नामेंट जीत है। तीन महीने पहले उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) खिताब जीतने का इंतजार खत्म किया था।