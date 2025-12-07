स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना और सिंगर-डायरेक्टर पलाश मुच्छल ने अपनी शादी को लेकर जारी अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि अब उनकी शादी नहीं होगी। दोनों ने अलग-अलग सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए यह जानकारी दी और कहा कि वे अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर चुके हैं। यह खबर सामने आते ही फैंस के बीच निराशा फैल गई।

पलाश मुच्छल ने क्या कहा?

सिंगर पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना लंबे समय तक अपनी शादी को लेकर चुप रहे, लेकिन अब पलाश ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर साफ कर दिया कि यह शादी नहीं होने जा रही। उन्होंने लिखा कि बीता समय उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है और अब वे अपने पुराने रिश्तों से मूव ऑन करना चाहते हैं। साथ ही, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही, जो उनके बारे में गलत दावे फैला रहे हैं।

अपने बयान में आगे पलाश ने कहा कि उन्होंने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है और निजी रिश्तों से पीछे हट रहे हैं। उनके अनुसार, यह देखना बेहद कठिन रहा कि लोग बिना किसी तथ्य के उनके निजी जीवन पर टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे मुश्किल दौर बताया और कहा कि वह इसे संयम के साथ संभालने की कोशिश करेंगे।

पलाश ने यह भी उम्मीद जताई कि समाज बिना आधार वाली चर्चाओं पर भरोसा करने से पहले रुकेगा, क्योंकि कई बार ऐसे शब्द लोगों को अंदर तक चोट पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अफवाहें फैलाने वालों पर उनकी टीम कानूनी कदम उठाएगी। अंत में, उन्होंने मुश्किल समय में साथ देने वाले लोगों का आभार भी व्यक्त किया।

स्मृति मंधाना का बयान

इंस्टाग्राम पर जारी बयान में स्मृति मंधाना ने लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों से उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई तरह की बातें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि वे निजी स्वभाव की हैं और हमेशा अपनी प्राइवेट लाइफ को निजी ही रखना चाहती थीं, लेकिन अब यह स्पष्ट करना जरूरी हो गया है कि शादी टूट चुकी है। उन्होंने फैंस से आग्रह किया कि दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और उन्हें समय दें ताकि वे इस परिस्थिति से निपट सकें और आगे बढ़ सकें।

रिश्ते और शादी पर बना सस्पेंस

दोनों की शादी 23 नवंबर 2025 को तय थी और उनके हल्दी-मेहंदी सहित कई प्री-वेडिंग फंक्शन्स भी पूरे हो चुके थे। लेकिन स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने के चलते शादी को आगे बढ़ा दिया गया था। इस दौरान पलाश से जुड़े कई दावे सोशल मीडिया पर फैलने लगे, जिनमें यह भी कहा गया कि उन्होंने स्मृति के साथ धोखा किया। हालांकि, इन बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। आखिरकार, चल रही तमाम अफवाहों और सस्पेंस के बीच स्मृति और पलाश दोनों ने साफ कर दिया कि उनकी शादी अब नहीं होगी।