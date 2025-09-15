दुबई (UAE) : अफगानिस्तान (Afganistan) को मौजूदा पुरुष टी20 एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में बड़ा झटका लगा है और तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक (Naveen-ul-Haq) चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। हक कंधे की चोट से उबर रहे हैं और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) की मेडिकल टीम ने उन्हें बाकी बचे टूर्नामेंट में खेलने के लिए अन फिट घोषित किया है।

नवीन पूरी तरह से फिट होने तक गहन उपचार और पुनर्वास से गुजरेंगे। तेज गेंदबाज अब्दुल्ला अहमदजई (Abdullah Ahmadzai) जो पहले रिजर्व टीम में थे और हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया है, को एशिया कप 2025 के लिए मुख्य टीम में शामिल किया गया है। ACB ने एक्स पर एक पोस्ट में इस बारे में जानकारी दी है।

नवीन-उल-हक ने अफगानिस्तान के लिए 48 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 18.73 की औसत और 7.79 की इकॉनमी रेट से 67 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/20 रहा है। अफगानिस्तान ने मंगलवार को अबू धाबी में ग्रुप बी के अपने मैच में हांगकांग पर 94 रनों की बड़ी जीत के साथ एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत की। अर्धशतक लगाने वाले सेदिकुल्लाह अटल और अजमतुल्लाह उमरजई ने बल्ले से कमाल दिखाया और अंतिम कुछ ओवरों में अफगानिस्तान के लिए धमाकेदार प्रदर्शन किया।

अफगानिस्तान एशिया कप 2025 के नौवें मैच में 16 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश से भिड़ेगा। बांग्लादेश के लिए सुपर 4 में अपनी जगह बनाने की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए यह मैच जीतना जरूरी है, जबकि अफगानिस्तान अपने अपराजित अभियान को जारी रखते हुए ग्रुप बी में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगा।

अफगानिस्तान टीम :

राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जद्रान, दरवेश रसूली, सिदिकुल्लाह अटल, अज़मतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, अब्दुल्ला अहमदजई, फजलहक फारूक।