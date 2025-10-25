स्पोर्ट्स डेस्क: अफगानिस्तान के हेड कोच जोनाथन ट्रॉट (Jonathan Trott) ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें बोर्ड से पिछले कुछ हफ्तों से कोई संवाद नहीं मिला। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर संवाद की कमी जारी रही, तो वह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

ACB से संवाद की कमी पर ट्रॉट की चिंता

ट्रॉट ने ज़म्बाब्वे के समाचार से बातचीत में बताया, “मैंने टीम के चयन पर कोई इनपुट नहीं दिया। मैंने पिछले कुछ हफ्तों से बोर्ड और चीफ सेलेक्टर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह समस्या सिर्फ इस टीम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पिछली कुछ टीमों पर भी असर डाला है।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं चाहता हूं कि बोर्ड के साथ संवाद खुला हो। मुझे बताया गया है कि मेरी जिम्मेदारी T20 विश्व कप 2026 तक रहेगी, और उसके बाद मुझे तय करना होगा कि मैं जारी रखना चाहता हूं या नहीं।”

ट्रॉट का अफगानिस्तान के साथ प्रदर्शन

ट्रॉट की देखरेख में अफगानिस्तान ने ICC टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया है। 2023 ODI विश्व कप में टीम सेमीफाइनल के बेहद करीब पहुंची, जबकि 2024 T20 विश्व कप में पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई।

आगामी मुकाबले

अफगानिस्तान अब ज़िम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की T20 सीरीज खेलेंगे, जो 29 अक्टूबर से शुरू होगी।