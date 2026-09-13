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नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 13 सितंबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। इस सीरीज से पहले अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है।

अफगानिस्तान की टीम 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के खतरे को हल्के में नहीं ले रही है। टीम ने इस युवा बल्लेबाज को रोकने के लिए खास रणनीति तैयार की है।

आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद मिली टीम इंडिया में जगह

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के पिछले सीजन में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 700 से ज्यादा रन बनाए थे। उनके इस प्रदर्शन के बाद उन्हें पहली बार भारतीय सीनियर टीम में शामिल किया गया। हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय डेब्यू उनके लिए अच्छा नहीं रहा और उन्हें कुछ समय के लिए टीम से बाहर भी होना पड़ा। लेकिन जिम्बाब्वे दौरे पर उन्होंने शानदार वापसी की। वहां उन्होंने 50, 20 और 81 रन की पारियां खेलकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

अफगानिस्तान ने देखे वैभव के वीडियो

अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने बताया कि उनकी टीम ने वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ रणनीति तैयार कर ली है। टीम के कुछ खिलाड़ियों ने आईपीएल में वैभव के खिलाफ खेला है, जिससे उन्हें इस युवा बल्लेबाज की बल्लेबाजी के बारे में अहम जानकारी मिली है। 

जादरान ने कहा, 'वह शानदार प्रतिभा हैं। उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और अलग-अलग स्तर की प्रतियोगिताओं में भी लगातार अच्छा खेल रहे हैं। हमने उनके बारे में चर्चा की है और आईपीएल में उनके खिलाफ खेलने वाले खिलाड़ियों से हमें काफी जानकारी मिली है। हमने उनके वीडियो भी देखे हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'हम अपने लिए चीजों को सरल रखने की कोशिश करेंगे और अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करने पर ध्यान देंगे।'

प्लेइंग इलेवन में वैभव की जगह पर सस्पेंस

वैभव सूर्यवंशी को लेकर काफी चर्चा है, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20I में उनका अंतिम एकादश में शामिल होना अभी तय नहीं है। अनुभवी बल्लेबाज संजू सैमसन भी टीम में जगह बनाने की दौड़ में हैं। ऐसे में भारतीय टीम प्रबंधन को वैभव और संजू के बीच चयन को लेकर अहम फैसला लेना होगा। वैभव के हालिया प्रदर्शन ने उन्हें मजबूत दावेदार बनाया है, लेकिन अंतिम निर्णय टीम संयोजन और परिस्थितियों के आधार पर लिया जाएगा।

नई जिम्मेदारी के साथ उतरेंगे इब्राहिम जादरान

इब्राहिम जादरान इस सीरीज में अफगानिस्तान की कप्तानी की नई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लगातार निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बोर्ड ने राशिद खान को कप्तानी से हटा दिया था, जिसके बाद जादरान को टीम की कमान सौंपी गई। नई भूमिका को लेकर जादरान ने कहा कि वह दबाव की परिस्थितियों में शांत रहकर सही रणनीतिक फैसले लेने पर ध्यान देंगे। उन्होंने कप्तानी को चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ आनंददायक जिम्मेदारी भी बताया।

परिस्थितियों और रणनीति पर रहेगा ध्यान

जादरान को भरोसा है कि उनकी टीम स्थानीय परिस्थितियों से अच्छी तरह परिचित है। उन्होंने कहा कि सीरीज में सफलता के लिए परिस्थितियों के अनुसार रणनीति में बदलाव करना और योजनाओं को सही तरीके से लागू करना जरूरी होगा।

अफगान कप्तान ने यह भी स्पष्ट किया कि टीम का पूरा ध्यान प्रक्रिया पर रहेगा। सभी खिलाड़ी मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वह भारत के खिलाफ प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं।