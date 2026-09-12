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नई दिल्ली: अफगानिस्तान के खिलाफ 13 सितंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की T20I सीरीज से पहले अजिंक्य रहाणे ने भारत के टॉप-3 बल्लेबाजों को लेकर अपनी पसंद जाहिर की है। रहाणे ने टी20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले टॉप-3 को ही बरकरार रखने की बात कही है और इस लिस्ट में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं दी है।

रहाणे ने चुने भारत के टॉप-3

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अजिंक्य रहाणे ने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ भारत को अपनी बल्लेबाजी में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहिए। वह टी20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले टॉप-3 बल्लेबाजों को ही दोबारा मौका देने के पक्ष में हैं। रहाणे ने कहा, 'मुझे लगता है कि टॉप-3 वही होना चाहिए, जो वर्ल्ड कप में खेला था।'

संजू को मिलेगा एक और मौका

रहाणे ने संजू सैमसन का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सैमसन ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन दो-तीन खराब पारियों के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। रहाणे के मुताबिक, सैमसन को एक और मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, 'सैमसन ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन दो या तीन खराब पारियों के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि उन्हें एक और मौका मिले। अभिषेक और ईशान ने भी हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन किया है।'

वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या बोले रहाणे?

वैभव सूर्यवंशी को लेकर रहाणे ने साफ किया कि युवा बल्लेबाज को आगे कई मौके मिलेंगे, लेकिन फिलहाल वह भारत के टॉप-3 में बदलाव के पक्ष में नहीं हैं। उनके मुताबिक वैभव का समय आएगा और उन्हें जल्दबाजी में टीम के मौजूदा संयोजन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। रहाणे ने कहा, 'वैभव को अपने मौके मिलेंगे और उनका समय आएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि टॉप-3 संजू, अभिषेक और ईशान होने चाहिए।'

जिम्बाब्वे सीरीज में नहीं खेले थे संजू

संजू सैमसन जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के दौरान भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। उनकी गैरमौजूदगी में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन किया था। वैभव ने सीरीज में दो अर्धशतक लगाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था।

सबसे कम उम्र में किया इंटरनेशनल डेब्यू

वैभव सूर्यवंशी ने जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया था। इसके साथ ही वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। अब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में उन्हें टीम में जगह बनाने के लिए संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

कब और कहां होगी अफगानिस्तान सीरीज?

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की T20I सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा T20I 15 सितंबर और तीसरा मुकाबला 17 सितंबर को होगा। यह सीरीज भारत के लिए इस महीने होने वाले एशियन गेम्स से पहले तैयारियों के लिहाज से भी अहम है।