नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से शुरू होने वाली टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया ने दिल्ली के कोटला मैदान पर जमकर अभ्यास किया। इस दौरान लंबे समय बाद ट्रेनिंग पर लौटे जसप्रीत बुमराह ने 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को नेट्स में कड़ी परीक्षा दी। बुमराह ने महज चार गेंदों में वैभव को इंटरनेशनल क्रिकेट की मुश्किलों का अहसास करा दिया।
कोटला में लौटते ही बुमराह का दिखा अलग अंदाज
जसप्रीत बुमराह ने कोटला में ट्रेनिंग के दौरान अपनी पूरी लय और रफ्तार के साथ गेंदबाजी की। भारतीय कैंप में बुमराह की मौजूदगी से पहले ही माहौल में ऊर्जा नजर आई और उन्होंने बिना समय गंवाए नेट्स में गेंदबाजी शुरू कर दी। इस दौरान उनका सामना युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से हुआ।
बुमराह इंग्लैंड में भारत की टी20 सीरीज के दौरान टीम का हिस्सा नहीं थे। इसी दौरान वैभव सूर्यवंशी ने पहली बार भारतीय टीम में जगह बनाई थी। अब दोनों खिलाड़ियों को एक साथ नेट्स में देखने का मौका मिला और बुमराह ने युवा बल्लेबाज को अपनी गेंदबाजी से कड़ी चुनौती दी।
चार गेंदों में बुमराह ने वैभव की ली परीक्षा
नेट्स में बुमराह ने वैभव के खिलाफ लगातार चार गेंदें डालीं। पहली गेंद गुड लेंथ पर थी, जिसने वैभव के बल्ले का बाहरी किनारा पूरी तरह से बीट कर दिया। इसके बाद बुमराह ने अतिरिक्त प्रयास के साथ तेज गेंद डाली, जो वैभव के शॉट पूरा करने से पहले ही बल्ले के पास से निकल गई।
तीसरी गेंद बिल्कुल सटीक यॉर्कर थी। वैभव ने किसी तरह बल्ला नीचे लाकर गेंद को रोकने की कोशिश की। इसके बाद बुमराह ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर वैभव के बल्ले का मोटा किनारा लगा। इस तरह चार गेंदों के छोटे से स्पेल में बुमराह ने युवा बल्लेबाज को अपनी सटीकता और रफ्तार का पूरा अहसास करा दिया।
वैभव ने भी बुमराह को दिया जवाब
हालांकि, वैभव सूर्यवंशी ने इस चुनौती के बीच एक गेंद पर पलटवार भी किया। बुमराह की एक दुर्लभ ओवरपिच गेंद को वैभव ने कवर के ऊपर से शानदार तरीके से खेल दिया। यह युवा बल्लेबाज की ओर से बुमराह के खिलाफ मिला छोटा लेकिन खास जवाब था।
कुल मिलाकर नेट्स का यह सत्र वैभव के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। बल्लेबाजी के अलावा फील्डिंग ड्रिल के दौरान भी वह संघर्ष करते नजर आए और उन्होंने तीन कैच छोड़े। इसके अलावा भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ वह कई बार अपने निशाने से चूकते दिखे।
यश ठाकुर और अर्शदीप के खिलाफ भी हुई कड़ी परीक्षा
वैभव को नेट्स में सिर्फ बुमराह ही नहीं, बल्कि यश ठाकुर और अर्शदीप सिंह जैसे तेज गेंदबाजों का भी सामना करना पड़ा। अर्शदीप ने गेंद को सीम कराने की कोशिशों के साथ युवा बल्लेबाज को परेशान किया। इस पूरे सेशन ने वैभव को अंतरराष्ट्रीय स्तर की तेज गेंदबाजी के सामने मिलने वाली चुनौती की झलक दे दी।
बुमराह ने श्रेयस अय्यर को भी किया परेशान
वैभव को चुनौती देने के बाद बुमराह ने भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के खिलाफ भी गेंदबाजी की। उन्होंने दोनों तरफ से अय्यर के बल्ले को लगातार बीट किया और अपनी रफ्तार से उन्हें परेशान किया।
बुमराह इस दौरान बेहद धारदार नजर आए। उनकी सटीक लाइन-लेंथ, रफ्तार और शांत अंदाज ने साफ कर दिया कि वह पूरी तीव्रता के साथ वापसी के लिए तैयार हैं। कोटला में उनकी इस गेंदबाजी ने भारतीय टीम के अभ्यास सत्र में रोमांच बढ़ा दिया।
अफगानिस्तान सीरीज से पहले भारत के लिए अहम
भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर को खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए बुमराह का फिट और लय में होना भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है। वहीं, वैभव सूर्यवंशी के लिए यह भारतीय टीम के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
15 साल के वैभव ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपने प्रदर्शन से भारतीय टीम में जगह बनाई है। अब उन्हें दुनिया के शीर्ष तेज गेंदबाजों के खिलाफ नेट्स में तैयारी करने का मौका मिल रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए उनका अनुभव और मजबूत होगा।
अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड टीम
भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर।