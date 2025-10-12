अबू धाबी: अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरे ODI में रेहमत शाह (Rehmat Shah) ने अपनी टीम के लिए जोश और हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन पिंडली की चोट ने उनके अभियान को रोक दिया। नो.4 पर बल्लेबाजी करने उतरे शाह ने 15वें ओवर में रन लेने के दौरान चोट महसूस की। उन्होंने पहले ही 11 गेंदों में 9 रन बनाए थे।

चोट के बावजूद शाह ने बल्लेबाजी जारी रखने की कोशिश की, लेकिन गेंद को खेलते ही संतुलन खो दिया। टीम की मेडिकल टीम ने तुरंत उनकी देखभाल की, लेकिन उन्हें व्हीलचेयर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। यह दृश्य क्रिकेट प्रेमियों के लिए चौंकाने वाला रहा और कई लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया।

32 वर्षीय शाह, जिन्होंने पहले ODI में पचास रन बनाए थे, अब तीसरे ODI में खेलने की संभावना कम है। अफगानिस्तान टीम फिजियो निर्मलन थनाबलासिंगम ने कहा कि शाह को आवश्यक जांच और इमेजिंग के बाद ही मैदान पर वापस उतारा जाएगा।

इस मैच में अफगानिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ाई और टीम 190 रन पर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश ने राशिद खान के फिफर और अज़मतुल्लाह ओमरज़ाई की शानदार गेंदबाजी की मदद से 81 रनों से जीत दर्ज की।

तीसरे ODI में, अफगानिस्तान को दरवेश रसुली या इक्रम अलीखिल जैसे विकल्पों पर भरोसा करना पड़ सकता है।