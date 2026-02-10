स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत अपने अगले ग्रुप मुकाबले में नामीबिया से भिड़ने के लिए पूरी तैयारी में जुटा है, लेकिन इस अहम मैच से पहले टीम इंडिया को एक फिटनेस चिंता का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा पेट की खराबी के कारण गुरुवार के ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं ले सके, जिससे उनके अगले मैच में खेलने को लेकर संदेह बना हुआ है। हालांकि, टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वह जल्द ही पूरी तरह फिट होकर चयन के लिए उपलब्ध हो जाएंगे।

असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट का बयान

नामीबिया के खिलाफ मुकाबले से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट ने खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि वाशिंगटन सुंदर टीम से जुड़ चुके हैं और ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे, जबकि अभिषेक शर्मा अभी पेट की समस्या से जूझ रहे हैं। टेन डोएशेट के मुताबिक, टीम को भरोसा है कि अभिषेक कुछ दिनों में मैच के लिए फिट हो सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला उनकी रिकवरी पर निर्भर करेगा।

जसप्रीत बुमराह की फिटनेस से मिली राहत

टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी राहत जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर आई। तेज़ गेंदबाज़ पूरी तरह फिट नज़र आए और उन्होंने नेट्स में दमदार गेंदबाज़ी की। शुरुआत में हल्के रन-अप के साथ गेंदबाज़ी करने के बाद बुमराह ने अपने स्पाइक्स बदले और फिर कप्तान सूर्यकुमार यादव को पूरी रफ्तार से गेंदें डालीं। एक तेज स्पेल के दौरान उन्होंने सूर्य को स्टंप्स पर खेलने पर मजबूर कर दिया, जो इस बात का संकेत है कि बुमराह अपनी पूरी लय में लौट रहे हैं।

बुमराह पर मैनेजमेंट की नजर

रयान टेन डोएशेट ने बताया कि बुमराह पिछले 10 दिनों से गेंदबाज़ी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वह पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहे हैं। टीम मैनेजमेंट उनकी ट्रेनिंग पर कड़ी नज़र रखे हुए है और शुक्रवार को पूरे स्क्वाड के साथ उनकी स्थिति का आकलन किया जाएगा।

सूर्यकुमार और तिलक वर्मा का शानदार अभ्यास

नेट्स में बल्लेबाज़ी के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा पूरी तरह कंट्रोल में नज़र आए। दोनों ने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की गेंदों को बेहद आत्मविश्वास के साथ खेला। सूर्यकुमार ने स्क्वायर के पीछे बेहतरीन स्लॉग-स्वीप लगाए, जबकि तिलक वर्मा ने लगभग 100 मीटर लंबा छक्का जड़कर सभी को प्रभावित किया।

वाशिंगटन सुंदर की सावधानी भरी वापसी

चोट से वापसी कर रहे ऑल-राउंडर वाशिंगटन सुंदर ने फील्डिंग ड्रिल के दौरान थोड़ी सावधानी बरती और शुरुआत में गेंदबाज़ी नहीं की। उन्हें हेड कोच गौतम गंभीर और चयन समिति के चेयरमैन अजीत अगरकर के साथ लंबी चर्चा करते हुए देखा गया। बाद में उन्होंने नेट्स में गेंदबाज़ी भी की, जो टीम के लिए सकारात्मक संकेत है।