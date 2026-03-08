स्पोर्ट्स डेस्क : अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के टिकट गैर-कानूनी तरीके से ज्यादा कीमत पर बेचे थे। मैच आज शाम भारत और न्यूजीलैंड के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। एक टिप पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने उस्मानपुरा गुजरात विद्यापीठ S.T. बस स्टैंड के पास जाल बिछाया, जहां दो लोगों को रोका गया और उनकी तलाशी ली गई। उनके पास से मैच के 8 टिकट मिले।

आरोपियों ने टिकट पहले ही ऑनलाइन खरीद लिए थे और उन्हें असली कीमत से तीन गुना ज्यादा कीमत पर बेच रहे थे, फैंस से हर टिकट के लिए 10,000 रुपए ले रहे थे। सभी टिकट जब्त कर लिए गए हैं और दोनों लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस रैकेट में कोई बड़ा नेटवर्क शामिल है।

यह गिरफ्तारी अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक के शनिवार को चेतावनी देने के बाद हुई है कि ब्लैक मार्केट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फाइनल से पहले रिपोर्टर्स से बात करते हुए मलिक ने कहा कि पुलिस ने इस बड़े दिन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। उन्होंने कहा, 'कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक ऐतिहासिक टी20 वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है। इसके लिए पुलिस ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हम 3,000 से ज्यादा पुलिसवाले और करीब 1,000 होमगार्ड तैनात कर रहे हैं।'

ब्लैक मार्केटिंग के मुद्दे पर मलिक ने साफ कहा, 'अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी हमारे ध्यान में आती है, तो पुलिस केस दर्ज करेगी। हमें ऊपर के अधिकारियों से भी साफ निर्देश मिले हैं कि ब्लैक मार्केटिंग में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए।' मलिक ने यह भी कहा कि भीड़ को मैनेज करने और स्टेडियम के एंट्रेंस के पास किसी भी तरह की भीड़ या भगदड़ जैसी स्थिति को रोकने के लिए गेट 1 और गेट 2 के पास होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं।

रविवार का फाइनल भारतीय क्रिकेट के लिए एक अहम मौका है। सूर्यकुमार यादव की टीम के पास घरेलू मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनने और लगातार दो बार खिताब सफलतापूर्वक जीतने का मौका है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 100,000 से ज्यादा फैंस के आने की उम्मीद है, इसलिए टिकटों की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, जिससे जल्दी प्रॉफिट कमाने की चाहत रखने वाले दलालों के लिए अच्छा माहौल बन गया है।