स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार तीन पारियों में शून्य पर आउट होने के बावजूद भारतीय ओपनर Abhishek Sharma का आत्मविश्वास डगमगाया नहीं है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले से पहले अभिषेक ने साफ कहा कि उन्होंने दो साल पहले ही दबाव लेना छोड़ दिया है और वह अपने खेल के तरीके में कोई बदलाव नहीं करेंगे।

‘मैं अपने प्रोसेस पर फोकस करता हूं’

स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में अभिषेक ने कहा: 'मैं अपनी बल्लेबाज़ी को एंजॉय करता हूं। दो साल पहले मैंने दबाव लेना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे समझ आया कि प्रोसेस मेरे हाथ में है। प्रैक्टिस और ट्रेनिंग मैं कंट्रोल कर सकता हूं, इसलिए उसी पर ध्यान देता हूं। जब खेल का मज़ा लेता हूं तो दबाव जैसा कुछ नहीं रहता।'

उन्होंने यह भी कहा कि बल्लेबाज़ों के करियर में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन वह अपने इरादे और मानसिकता से समझौता नहीं करेंगे।

आक्रामक अंदाज़ ही पहचान

अभिषेक अपनी पहली ही गेंद से अटैक करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। भले ही हाल में तीन ‘डक’ आए हों, लेकिन इस साल खेले गए 8 टी20I मैचों में उनका स्ट्राइक रेट 224.69 रहा है। कैलेंडर वर्ष में वह दो अर्धशतक भी जड़ चुके हैं और प्रोटियाज़ के खिलाफ बड़ी पारी खेलने को तैयार हैं।

कप्तान का भी मिला साथ

भारतीय कप्तान Suryakumar Yadav ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा: 'जो लोग चिंता कर रहे हैं, मैं उनके लिए चिंता करता हूं कि वो क्यों चिंता कर रहे हैं। टीम को पता है अभिषेक कैसा खिलाड़ी है। उसने बहुत कुछ किया है। अगर इस बार नहीं कर रहा, तो हम उसके लिए कर लेंगे।'

क्या मार्कराम अपनाएंगे खास रणनीति?

पिछले दो मैचों में अभिषेक दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ आउट हुए हैं। ऐसे में साउथ अफ्रीका के कप्तान Aiden Markram शुरुआती ओवरों में खुद गेंदबाज़ी कर सकते हैं।

पावरप्ले में अभिषेक सबसे ज्यादा खतरनाक भी होते हैं और कभी-कभी वहीं चूक भी कर जाते हैं। ऐसे में यह रणनीतिक जंग मुकाबले को और रोमांचक बना सकती है।