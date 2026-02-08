स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा का टी20 वर्ल्ड कप 2026 डेब्यू यादगार नहीं रहा। वानखेड़े स्टेडियम में 7 फरवरी को खेले गए भारत बनाम USA मुकाबले में अभिषेक गोल्डन डक पर आउट हो गए। दुनिया के नंबर-1 टी20I बल्लेबाज के तौर पर टूर्नामेंट में उतरने वाले अभिषेक पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए, जिससे भारतीय फैंस को बड़ा झटका लगा। गोल्डन डक के साथ अभिषेक शर्मा उन भारतीय खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए, जिन्हें वर्ल्ड कप डेब्यू पर संघर्ष करना पड़ा जिसमें मौजूदा भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर जैसे नाम भी शामिल हैं।

आक्रामक अंदाज बना आउट होने की वजह

अभिषेक शर्मा अपनी पहली गेंद से ही हमला करने की आदत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यही आक्रामकता इस बार उनके लिए नुकसानदेह साबित हुई। दूसरे ओवर में अली खान की गेंद पर उन्होंने वाइड एरियल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे डीप कवर पर संजय कृष्णमूर्ति के हाथों में चली गई। हालांकि शॉट चयन पर सवाल उठे, लेकिन USA टीम की तारीफ करनी होगी, जिसने सटीक फील्ड प्लेसमेंट के जरिए अभिषेक को फंसाया।

IND vs USA: मैच का पूरा हाल

T20 वर्ल्ड कप 2026, ग्रुप A | मैच 3

भारत: 161/9 (20 ओवर)

USA: 132/8 (20 ओवर)

नतीजा: भारत ने USA को 29 रन से हराया

गोल्डन डक क्लब में शामिल हुए अभिषेक

गोल्डन डक के साथ अभिषेक शर्मा उन भारतीय खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए, जिन्हें वर्ल्ड कप डेब्यू पर संघर्ष करना पड़ा। वह वर्ल्ड कप डेब्यू मैच में गोल्डन डक पर आउट होने वाले चुनिंदा भारतीयों में शामिल हैं। इस सूची में आशीष नेहरा, शार्दुल ठाकुर, दीपक हुड्डा और मौजूदा भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर जैसे नाम भी शामिल हैं। यह आंकड़ा बताता है कि वर्ल्ड कप का मंच बड़े-बड़े खिलाड़ियों के लिए भी आसान नहीं होता।

सूर्या की तूफानी पारी ने भारत को उबारा

जहां टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया, वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मोर्चा संभाल लिया। भारत की हालत एक समय 77/6 थी, लेकिन सूर्या ने दबाव में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाला।

उन्होंने 49 गेंदों पर नाबाद 84 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। सूर्या की इस पारी की बदौलत भारत 161 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सका।

वानखेड़े की मुश्किल पिच पर सूर्या का मास्टरक्लास

USA कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। वानखेड़े की पिच पर गेंद रुककर आ रही थी, जिसका फायदा शैडली वैन शाल्कविक ने उठाया और भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया।

लेकिन सूर्यकुमार यादव ने हालात के अनुसार खेलते हुए संयम और आक्रमण का बेहतरीन संतुलन दिखाया और अमेरिकी गेंदबाजी आक्रमण को बेअसर कर दिया।