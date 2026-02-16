स्पोर्ट्स डेस्क : ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले कोलंबो के R. Premadasa Stadium में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। पूर्व भारतीय कप्तान Rohit Sharma ने पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज Wasim Akram को गले लगाया। यह पल मैच के नतीजे से भी ज्यादा चर्चा में रहा।

जब ट्रॉफी के साथ साथ दिखा सम्मान

प्री-मैच सेरेमनी के दौरान दोनों दिग्गज वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ मैदान पर उतरे। आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता भी उनके साथ मौजूद थे। बातचीत, मुस्कान और फिर गर्मजोशी भरी झप्पी—यह वीडियो कुछ ही मिनटों में वायरल हो गया।

हैंडशेक विवाद के बीच खास संदेश

यह दृश्य इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन के साथ पारंपरिक हैंडशेक नहीं किया। कप्तान Suryakumar Yadav ने टॉस के समय भी पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया। ऐसे माहौल में रोहित और अकरम का मिलना अलग संदेश देता नजर आया। ध्यान देने वाली बात यह है कि अकरम पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं, बल्कि पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर हैं।

मैदान पर भारत का दबदबा

मैच शुरू होते ही भारत ने एकतरफा प्रदर्शन किया। भारत – 175/7, पाकिस्तान – 114 ऑलआउट; भारत ने 61 रन से जीत दर्ज कर सुपर 8 में जगह पक्की कर ली।

प्रतिद्वंद्विता से परे एक संदेश

भारत-पाकिस्तान मुकाबले अक्सर तनाव और राजनीति से जुड़े रहते हैं, लेकिन रोहित और अकरम का यह पल खेल भावना की मिसाल बन गया। यह झप्पी याद दिलाती है कि मैदान पर भले ही कड़ा मुकाबला हो, लेकिन महान खिलाड़ी एक-दूसरे का सम्मान करना जानते हैं।