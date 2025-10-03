स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जो हाल ही में एशिया कप 2025 में अपने प्रदर्शन से सुर्खियों में थे, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे अनौपचारिक वनडे में बुरी तरह फ्लॉप रहे। कानपुर में खेले जा रहे मैच में वह पारी की शुरुआत करने उतरे लेकिन पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए।

शानदार फॉर्म में अचानक गिरावट

एशिया कप 2025 में अभिषेक ने 300 से ज़्यादा रन बनाए थे और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने उम्मीद जगाई थी कि वे इस श्रृंखला में भी चमकेंगे। लेकिन दूसरी ही ओवर में जैक एडवर्ड्स की गेंद पर वह विल सदरलैंड को कैच थमा बैठे।

कप्तान श्रेयस अय्यर भी चूके

पहले मैच में शतक जड़ने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर भी इस मुकाबले में रन बनाने में असफल रहे। इससे भारत ए की शुरुआत बेहद खराब रही। हालांकि पिछले मैच में भारत ए ने प्रियांश आर्य और अय्यर के शतकों की बदौलत 171 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी।