स्पोर्ट्स डेस्क : अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने आखिरकार अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले रन बनाए। लेकिन उनका यह रिएक्शन ही सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हुआ। तीन लगातार शून्य के बाद यह रन उनके लिए बड़ी राहत लेकर आया। रन बनाने के बाद अभिषेक ने ऊपर की ओर देखा और हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया, जो उनके विश्वास और मानसिक ताकत का प्रतीक बना।

abhishek sharma after scoring 1st boundary pic.twitter.com/y5f9z7LbZj — Akash Kharade (@cricaakash) February 23, 2026

रिएक्शन क्यों हुआ वायरल

अभिषेक ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान, नामीबिया और नीदरलैंड्स के खिलाफ तीन बार शून्य बनाया था। उनकी टीम में जगह पर सवाल उठ रहे थे। रिएक्शन ने दर्शाया कि विश्वस्तरीय क्रिकेट में खिलाड़ियों पर कितना मानसिक दबाव होता है। फैंस ने उनके ह्यूमिलिटी और लगन की सराहना की।

मैच का सारांश

साउथ अफ्रीका: 187/7 (20 ओवर)

भारत: 111 ऑल आउट (18.5 ओवर)

परिणाम: साउथ अफ्रीका ने 76 रन से जीत हासिल की

डेविड मिलर (63 off 35) और ट्रिस्टन स्टब्स (44*) ने साउथ अफ्रीका को शानदार स्कोर तक पहुँचाया। भारत की शुरुआत खराब रही और टीम कभी वापसी नहीं कर पाई।

अभिषेक शर्मा की पारी

रन: 15

गेंद: 12

चौके: 2

छक्के: 1

उनका आउट होना पांचवें ओवर में भारत की पारी का बड़ा झटका साबित हुआ, जिससे टीम 51/5 पर संघर्षरत हो गई।

विश्व कप में ओपनिंग की चुनौती

ओपनिंग केवल तकनीकी नहीं, बल्कि मानसिक चुनौती भी है। अभिषेक ने सुपर 8 में दबाव के बीच खेल शुरू किया। पुराने क्रिकेटरों ने भी बताया कि पहले रन बनना युवा बल्लेबाजों के लिए नर्वसनेस कम कर सकता है और रिद्म स्थापित कर सकता है।