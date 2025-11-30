Go to PunjabKesari.in

हैदराबाद : सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल के खिलाफ पंजाब के लिए खेलते हुए भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने 12.3 ओवरों के में 205 रन की साझेदारी करते हुए बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यह जोड़ी पहली ऐसी ओपनिंग जोड़ी बन गई है जिसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 200 रन की साझेदारी की है। इससे पहले किसी भी ओपनिंग जोड़ी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ऐसा नहीं किया है। 

अभिषेक शर्मा ने रविवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल के खिलाफ नाबाद 148 रन बनाने के दौरान संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ा और टी20 की एक पारी में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक छक्के लगाने का अपना ही रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। प्रभसिमरन सिंह ने अपनी पारी के दौरान 35 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 8 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 200 के स्ट्राइक रेट से 70 रन बनाए। 

अभिषेक का 12 गेंदों में अर्धशतक, पारी में 16 छक्के

अभिषेक ने 5 छक्के और इतने की चौके की मदद से सिर्फ 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया जो किसी भारतीय द्वारा संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक भी है। दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज ने अपनी आक्रामक पारी में कुल 16 छक्के और आठ चौके लगाए। एक पारी में उनके 16 छक्के अब अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई और न्यूजीलैंड के फिन एलन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। 

एस्टोनिया के भारतीय मूल के साहिल चौहान के नाम एक टी20 पारी में सर्वाधिक छक्के (18) लगाने का रिकॉर्ड है, जो उन्होंने जून 2024 में साइप्रस के खिलाफ लगाया था। अभिषेक ने जिमखाना मैदान पर खेले गए एलीट ग्रुप सी मुकाबले में 12 गेंदों में अर्धशतक जड़कर अपने गुरू और पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 

एलीट लिस्ट में शामिल हुए अभिषेक 

पुरुषों के टी20 में किसी भी भारतीय के लिए सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड आशुतोष शर्मा के नाम है। उन्होंने 2023-24 में सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी मैच में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ रेलवे की ओर से खेलते हुए 11 गेंदों में यह रिकॉर्ड बनाया था। इस तरह अभिषेक पुरुषों के टी20 में 12 गेंदों पर अर्धशतक बनाने वाले युवराज, वेस्टइंडीज के महान क्रिस गेल, जजई और चौहान के साथ शामिल हो गए। टी20 में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाम है जिन्होंने 2023 में हांग्जो एशियाई खेलों में मंगोलिया के खिलाफ मात्र 9 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था।  