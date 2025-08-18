स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप अगले महीने से शुरू होने वाला है। पाकिस्तान ने रविवार को टीम की घोषणा कर दी है और भारत भी जल्द ही टीम से पर्दा उठा देगा। इससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने श्रेयस अय्यर 2025 एशिया कप के लिए भारतीय टीम में जगह पाने के हकदार हैं। चोपड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि मुंबई का यह बल्लेबाज 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान बीच के ओवरों में भारत के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला बल्लेबाज था, जिसने लगातार बाउंड्री लगाई और लय बनाए रखी।

चोपड़ा ने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'श्रेयस अय्यर के बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि जब हम चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे थे, तो बीच के ओवरों में उनसे बेहतर कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं था। वह विपक्षी टीम पर आक्रमण कर रहे थे। वह जब चाहें बाउंड्री लगा रहे थे और दूसरे छोर पर बल्लेबाज पर से दबाव कम कर रहे थे।'

चोपड़ा ने यह भी बताया कि पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस आईपीएल 2025 में अपने शानदार प्रदर्शन के आधार पर भारत की एशिया कप 2025 टीम में जगह बनाने के हकदार हैं। पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 'उसके बाद आईपीएल आया। काफी दबाव था। यह श्रेयस अय्यर का अब तक का सबसे अच्छा आईपीएल सीजन था। हमने बार-बार देखा है कि टी20 टीम का चयन आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर होता है। हमने वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और सभी के साथ ऐसा देखा है। अगर हम इस नजरिए से देखें, तो श्रेयस अय्यर खेलने के हक़दार हैं।'

चोपड़ा ने यह भी बताया कि श्रेयस ने 47 टी20I पारियों में 136.11 के स्ट्राइक रेट से 1104 रन बनाए हैं, सक्रिय भारतीय टी20आई खिलाड़ियों में पांचवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीच के ओवरों में अय्यर की परिपक्वता और संयम भारत के लिए 2026 टी20 विश्व कप के लिए एक मजबूत नींव बनाने में महत्वपूर्ण होगा।