Go to PunjabKesari.in

, Author: Niklesh Jain
Sports
FacebookTwitterLinkedin

गुंटूर , आंध्र प्रदेश ( निकलेश जैन ) राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का 62वां संसकरण इस समय अपनी रफ्तार पकड़ रहा है । पहले तीन राउंड के बाद प्रमुख खिलाड़ियो में  पीएसपीबी के छह बार के राष्ट्रीय चैम्पियन सूर्या शेखर गांगुली, दो बार के राष्ट्रीय चैम्पियन पीएसपीबी के एसपी सेथुरमन और चार बार के राष्ट्रीय चैम्पियन कृष्णन शशिकिरण लगातार 3 जीत के साथ सयुंक्त बढ़त पर बने हुए है । हालांकि पहले बोर्ड पर टॉप सीड तमिलनाडू के इनियन पी को 54वें वरीय महाराष्ट्र के पारस दिलीप भिओर नें ड्रॉ पर रोकते हुए चौंका दिया । सेमी स्लाव डिफेंस में काले मोहरो से पारस नें शानदार एंडगेम के चलते 71 चालों में इनियन  को आधा अंक बांटने पर मजबूर कर दिया । 

दूसरे बोर्ड पर काले मोहरो से खेलते हुए सूर्या गांगुली नें ओड़ीसा के निलसु पटनायक को पराजित कर दिया जबकि तीसरे बोर्ड पर खेल रहे एसपी सेथुरमन नें सफ़ेद मोहरो से खेलते हुए उत्तर प्रदेश के अर्णव अग्रवाल पर एक आसान जीत दर्ज की । वहीं चौंथे बोर्ड पर कृष्णन शशिकिरण नें काले मोहरो से उत्तर प्रदेश के प्रखर त्रिपाठी को पराजित कर दिया । 

अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में अरोण्यक घोष ,अभिजीत गुप्ता ,रोहित कृष्णा एस , ललित बाबू  पाने अपने मुक़ाबले जीतने में सफल रहे । राष्ट्रीय सीनियर का 62 वां संस्करण 21 सितंबर से 01 अक्टूबर के दौरान कुल 11 राउंड में खेला जा रहा है  । जिसमें 14 ग्रांड मास्टर समेत कुल 87 टाइटल खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे जबकि खिलाड़ियों की कुल संख्या 391 है । 