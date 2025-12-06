स्पोर्ट्स डेस्क: टीम इंडिया के इतिहास में 6 दिसंबर किसी जश्न से कम नहीं। वही तारीख जिसने भारतीय क्रिकेट को पांच अनमोल रत्न दिए—जडेजा, बुमराह, श्रेयस अय्यर, करुण नायर और आरपी सिंह। इनमें तीन खिलाड़ी आज भी टीम इंडिया के अहम स्तंभ हैं, एक दिग्गज हाल में वापसी कर पाया जबकि एक पूर्व स्टार अब चयनकर्ता की भूमिका निभा रहा है। आइए जानें इन पांचों के करियर की खास कहानियां।

1. रवींद्र जडेजा – 4000 रन और 300 विकेट वाला सुपरस्टार

सौराष्ट्र में जन्मे रवींद्र जडेजा आज 37 साल के हो गए। 2009 में इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत करने वाले जडेजा आज दुनिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में शामिल हैं।

206 ODI में 2862 रन और 231 विकेट, 89 टेस्ट में 4095 रन और 348 विकेट और टी20 इंटरनेशनल में भी 500+ रन और 54 विकेट।

हाल ही में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 4000+ रन और 300+ विकेट का दुर्लभ डबल पूरा किया। आज वे विजाग ODI में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरे हैं।

2. जसप्रीत बुमराह – भारत का स्पीड किंग

32 साल के जसप्रीत बुमराह भारतीय तेज गेंदबाजी की रीढ़ माने जाते हैं। अनोखी ऐक्शन और घातक यॉर्कर ने उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर्स में शामिल किया है।

ODI: 89 मैच, 149 विकेट, T20I: 99 विकेट और टेस्ट: 149 विकेट, 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट हैट्रिक लेकर वे इस उपलब्धि को पाने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय बने।

3. श्रेयस अय्यर – भरोसेमंद मिडिल-ऑर्डर बैटर

मुम्बई के श्रेयस अय्यर आज 31 वर्ष के हो गए। अपने कवर ड्राइव और स्पिन खेलने की कला के लिए वे खासे मशहूर हैं।

T20I: 1104 रन, ODI: 2917 रन (47.81 की औसत) और टेस्ट: 811 रन, हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दौरान चोटिल हुए थे और फिलहाल रिहैब पर हैं।

4. करुण नायर – तिहरा शतक जड़ने वाला दुर्लभ प्रतिभा

करुण नायर, जो आज 34 साल के हो गए, टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं।

टेस्ट: 10 मैच, 579 रन और ODI: 2 मैच, 46 रन, हाल में इंग्लैंड दौरे पर मौका मिला, लेकिन वे अपनी छाप छोड़ने में सफल नहीं हुए। IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले और 198 रन बनाए।

5. आरपी सिंह – वर्ल्ड T20 हीरो, अब चयनकर्ता

40 साल के हो चुके आरपी सिंह 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीत में भारत के प्रमुख हीरो थे।

टेस्ट: 40 विकेट, ODI: 69 विकेट और T20I: 15 विकेट, 2006 में डेब्यू करते ही ‘मैन ऑफ द मैच’ बनने वाले आरपी 2018 में संन्यास लेकर कमेंट्री और फिर चयनकर्ता की भूमिका में आए।