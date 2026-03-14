स्पोर्ट्स डेस्क : तीन बार की चैंपियन Kolkata Knight Riders को Indian Premier League 2026 सीजन से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज Harshit Rana घुटने की चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राणा हाल ही में घुटने की सर्जरी से गुजरे हैं और वह समय पर पूरी तरह फिट नहीं हो पाएंगे। ऐसे में KKR को अपने गेंदबाजी संयोजन में बदलाव करना पड़ सकता है।

इन गेंदबाजों को मिल सकता है मौका

राणा के बाहर होने के बाद अब टीम के अन्य गेंदबाजों के पास खुद को साबित करने का मौका होगा। स्क्वॉड में मौजूद Umran Malik, वैभव, कार्तिक और आकाश जैसे गेंदबाजों से बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अभी तक फ्रेंचाइजी ने राणा के आधिकारिक रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है।

घुटने की सर्जरी के बाद लंबा ब्रेक

रिपोर्ट के अनुसार हर्षित राणा की 9 फरवरी को सफल सर्जरी हुई थी। हालांकि मेडिकल टीम का मानना है कि वह IPL 2026 से पहले मैच फिटनेस हासिल नहीं कर पाएंगे। यह चोट उन्हें तब लगी थी जब वह ICC Men's T20 World Cup 2026 से पहले एक वॉर्म-अप मैच के दौरान घायल हो गए थे। इसी कारण उन्हें भारतीय टीम के स्क्वॉड से भी बाहर होना पड़ा।

KKR के लिए अहम गेंदबाज रहे हैं राणा

हर्षित राणा पिछले दो सीजन में KKR के लिए बेहद अहम गेंदबाज साबित हुए हैं। उन्होंने 2024 में टीम के खिताब जीतने वाले अभियान में 19 विकेट लिए थे, जबकि पिछले सीजन में भी 15 विकेट अपने नाम किए थे। फ्रेंचाइजी ने उन्हें 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया था और वह टीम के गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा बन चुके थे।

मुस्तफिजुर की जगह टीम में शामिल हुए मुजरबानी

इस बीच KKR ने अपने विदेशी तेज गेंदबाजी विकल्प को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। टीम ने Mustafizur Rahman की जगह Blessing Muzarabani को टीम में शामिल किया है। जिम्बाब्वे के इस तेज गेंदबाज ने हाल ही में खेले गए ICC Men's T20 World Cup 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 विकेट लिए थे और संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। माना जा रहा है कि मुजरबानी 17 मार्च को कोलकाता पहुंचकर टीम से जुड़ सकते हैं।

पथिराना की फिटनेस पर भी संशय

KKR की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही हैं। टीम को अपने स्टार तेज गेंदबाज Matheesha Pathirana की फिटनेस को लेकर भी चिंता है। श्रीलंका के इस गेंदबाज को भी टी20 वर्ल्ड कप के दौरान चोट लगी थी और अभी तक यह साफ नहीं है कि वह IPL 2026 के शुरुआती मुकाबलों तक फिट हो पाएंगे या नहीं।

IPL 2026 से पहले बढ़ी KKR की चिंता

हर्षित राणा की गैरमौजूदगी KKR के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वह पिछले दो सीजन में टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक बन चुके थे। अब टीम मैनेजमेंट के सामने चुनौती होगी कि वह घरेलू खिलाड़ियों और नए संयोजन के साथ गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत बनाए ताकि IPL 2026 में टीम अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बरकरार रख सके।