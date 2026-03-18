कराची : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चिकित्सा पैनल को संदेह है कि सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम और फखर जमां टी20 विश्व कप टीम में चुने जाते समय शायद शत प्रतिशत फिट नहीं थे। पिछले हफ्ते प्रेस कांफ्रेंस में वरिष्ठ चयनकर्ता आकिब जावेद ने भी यही चिंता जताई थी और कहा था कि बोर्ड इस मामले की जांच करेगा।

बोर्ड के करीबी सूत्र ने बताया कि ब्रिटेन में रहने वाले 'स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी एंड मेडिसिन' के सलाहकार डॉ. जावेद मुगल ने विश्व कप के बाद बाबर और फखर की जांच करने के बाद चिंताएं जाहिर की थी। डॉ. मुगल जनवरी में पीसीबी के चिकित्सा पैनल में 'स्पोर्ट्स एक्सरसाइज एंड मेडिसिन' निदेशक के तौर पर शामिल हुए थे।

यह मामला तब सामने आया जब विश्व कप से लौटने के बाद बाबर ने पैर की मांसपेशियों में खिंचाव का हवाला देते हुए राष्ट्रीय टी20 चैंपियनशिप में खेलने से मना कर दिया जबकि फखर भी इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। सूत्र ने कहा, 'जब बाबर की जांच की गई तो उनकी चोट शुरू में बताई गई चोट से अधिक गंभीर निकली जबकि फखर भी महीनों से इसी समस्या से जूझ रहे हैं।'

सूत्र ने बताया कि राष्ट्रीय चयन समित ने चिकित्सा पैनल को साफ कर दिया था कि उन्होंने पाकिस्तान टीम के फिजियो क्लिफ डीकन से मंजूरी मिलने के बाद ही बाबर और फखर को विश्व कप टीम में चुना था। आरोप लग रहे हैं कि डीकन ने पहले भी खिलाड़ियों के साथ अपने करीबी संबंधों के चलते उन्हें छोटी-मोटी चोटों के बावजूद खेलने की अनुमति दी थी।