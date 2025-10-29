सेंट लुईस यूएसए ( निकलेश जैन ) यूएसए शतरंज की राजधानी सेंट लुईस में क्लच शतरंज चैम्पियन शोडाउन में पहले दिन एकल बढ़त बनाने वाले भारत के डी गुकेश के लिए दूसरा दिन उतना ही खराब गया और दूसरे दिन जब जीत दर्ज करने पर 1 की जगह 2 अंक मिलने थे गुकेश 3 हार और 3 ड्रॉ के साथ सयुंक्त तीसरे स्थान पर सरक गए ।

कार्लसन से 2-0 से हारे : गुकेश के लिए दूसरे दिन की शुरुआत पाँच बार के पूर्व विश्व चैम्पियन नॉर्वे के मैगनस कार्लसन के खिलाफ काले मोहोरो से हार से हुई इसके बाद सफ़ेद मोहरो से लगभग ड्रॉ लग रही बाजी में गुकेश समय की कमी के चलते अंतिम समय में हार गए और इस तरह कार्लसन नें 4 अंक हासिल करते हुए एक बड़ी बढ़त कायम कर ली । हालांकि दूसरे राउंड में कार्लसन को यूएसए के विश्व नंबर 3 फबियानों करूआना से 2-0 की हार झेलनी पड़ी ।

गुकेश नें यूएसए के विश्व नंबर 2 हिकारु नाकामुरा से दोनों बाज़ियाँ ड्रॉ खेली जबकि एक दिन पहले गुकेश से दोनों बाज़ियाँ हारने वाले करूआना नें गुकेश के खिलाफ एक जीत और एक ड्रॉ का परिणाम हासिल किया । वहीं कार्लसन नें दिन के अंतिम छठे राउंड में वापसी करते हुए नाकामुरा को 2-0 से पराजित कर दिया ।

दो दिन के खेल के बाद कार्लसन 11.5 अंक के साथ पहले , 10.5 अंक के साथ करूआना दूसरे और 7 अंको के साथ गुकेश और नाकामुरा तीसरे स्थान पर है ।

अंतिम दिन सब कुछ बदल सकता है : क्लच शतरंज का आखिरी दिन सबसे ज्यादा उलटफेर वाला हो सकता है क्यूंकी अंतिम दिन जीतने वाले खिलाड़ी को हर बाजी में 3 अंक मिलेंगे ऐसे में लगातार जीत दर्ज कर गुकेश आखिरी दिन भी खिताब जीत सकते है ।