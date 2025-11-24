नेशनल डेस्कः एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का रोमांचक फाइनल मुकाबला रविवार (23 नवंबर) को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस हाई-वोल्टेज मैच में पाकिस्तान ए टीम ने बांग्लादेश ए को सुपर ओवर में हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। मुकाबले का नतीजा आखिरी गेंदों तक रोमांच से भरा रहा।



सुपर ओवर में बांग्लादेश ने 7 रनों का टारगेट सेट किया था, जिसे पाक बल्लेबाजों ने 4 गेंदों में ही हासिल कर लिया। दोनों टीमों की पारी 125 रनों पर समाप्त हुई थी, जिसके बाद सुपर ओवर में पाकिस्तान ने रोमांचक जीत दर्ज करके एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब जीता।

सुपर ओवर में बांग्लादेश सिर्फ 6 रन बना सका। 3 गेंदों के अंदर ही बांग्लादेश ने अपने दोनों विकेट गंवा दिए थे। वहीं पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने पहली 2 गेंदों पर सिंगल रन लिया, फिर तीसरी गेंद पर चौका आया और चौथी गेंद पर एक रन भागकर पाक टीम ने अपनी जीत सुनिश्चित की।