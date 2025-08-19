स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस बार टीम में कुल 15 खिलाड़ियों को जगह दी गई है, जिसकी कमान सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है। ज्यादातर वही नाम टीम में शामिल किए गए हैं, जिनके चयन की पहले से उम्मीद की जा रही थी। हालांकि अनुभवी खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर रखा गया है। सबसे ज्यादा चर्चा शुभमन गिल के चयन को लेकर रही। उन्हें न सिर्फ टीम में शामिल किया गया है, बल्कि उप-कप्तान की जिम्मेदारी भी दी गई है।

शुभमन गिल को मिला मौका, ये खिलाड़ी भी चुने गए

एशिया कप के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी पर सेलेक्टर्स ने भरोसा जताया है। ओपनर अभिषेक शर्मा इस वक्त T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज हैं। उनके साथ T20 रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 2 पर काबिज तिलक वर्मा को भी इस टूर्नामेंट के लिए टीम में शामिल किया गया है। टॉप ऑर्डर में जहां संजू, अभिषेक और तिलक मौजूद हैं, वहीं मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ-साथ हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों को दी गई है।

तेज गेंदबाजी और स्पिन अटैक का दमदार संयोजन

गेंदबाजी में तेज अटैक का नेतृत्व जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह करते नजर आएंगे। वहीं स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है, जिससे टीम का स्पिन अटैक भी मजबूत नजर आ रहा है।

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

एक और एशिया कप जीतने के लिए तैयार है टीम इंडिया

एशिया कप का 17वां संस्करण 9 सितंबर से UAE में शुरू होने जा रहा है। इस बार टीम इंडिया न केवल खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी, बल्कि अपने खिताब को डिफेंड करने के लक्ष्य से भी खेलेगी। 2023 में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 16वां एशिया कप अपने नाम किया था। भारत एशिया कप की सबसे सफल टीम है और अब तक 8 बार यह खिताब जीत चुकी है। ऐसे में इस बार उसके पास 9वीं बार चैंपियन बनने का सुनहरा मौका है।