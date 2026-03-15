स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर Kuldeep Yadav ने अपने जीवन की नई पारी शुरू कर दी है। कुलदीप ने शनिवार को उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन Mussoorie में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा के साथ शादी रचा ली। इस शादी में क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं और इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद शुरू की नई पारी

हाल ही में भारतीय टीम ने ICC Men's T20 World Cup 2026 का खिताब जीता था। इस टूर्नामेंट में कुलदीप यादव टीम के अहम सदस्य रहे थे। फाइनल मुकाबले में भारत ने New Zealand national cricket team को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। यह मुकाबला अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में खेला गया था। वर्ल्ड कप जीत के कुछ ही समय बाद कुलदीप ने अपनी निजी जिंदगी में भी बड़ा कदम उठाते हुए वंशिका चड्ढा के साथ सात फेरे लिए।

शादी में शामिल हुए कई दिग्गज क्रिकेटर

कुलदीप यादव की शादी में भारतीय क्रिकेट के कई बड़े सितारे पहुंचे। इसमें पूर्व कप्तान Rohit Sharma, Virat Kohli, युवा बल्लेबाज Tilak Varma और स्पिनर Yuzvendra Chahal समेत कई खिलाड़ी मौजूद रहे। शादी के समारोह में सभी खिलाड़ियों ने जमकर मस्ती की और अपने दोस्त कुलदीप को नई जिंदगी की शुभकामनाएं दीं।

हल्दी समारोह में छाए युजवेंद्र चहल

शादी से पहले शुक्रवार को हल्दी समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान Yuzvendra Chahal ढोल की धुन पर जमकर नाचते नजर आए और अपने दोस्त कुलदीप को हल्दी लगाकर समारोह का मजा बढ़ाया। भारतीय टीम के पूर्व फील्डिंग कोच T. Dilip ने भी सोशल मीडिया पर दोनों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि कुलदीप और वंशिका की जोड़ी हमेशा प्यार, खुशी और आशीर्वाद से भरी रहे।

कुलदीप की शादी में शामिल होने देहरादून पहुंचे तिलक वर्मा

भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज Tilak Varma भी कुलदीप की शादी में शामिल होने के लिए देहरादून पहुंचे। उन्होंने Jolly Grant Airport पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह पहले शादी का आनंद लेंगे और उसके बाद आईपीएल की तैयारी शुरू करेंगे। तिलक ने बताया कि आगामी Indian Premier League 2026 में वह Mumbai Indians की ओर से खेलते नजर आएंगे।

2025 में हुई थी सगाई

कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और कई सालों से एक-दूसरे को जानते हैं। दोनों की सगाई 4 जून 2025 को लखनऊ में एक निजी समारोह में हुई थी। वंशिका के पिता एलआईसी में कर्मचारी हैं और वह फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में काम करती हैं। पहले इस जोड़ी की शादी नवंबर 2025 में होने वाली थी, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप की वजह से इसे टाल दिया गया था।