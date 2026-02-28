स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। ग्रुप-1 से साउथ अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है, जबकि दूसरी टीम का फैसला अब भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले अहम मुकाबले से होगा। ऐसे में सवाल बड़ा है—अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचती है, तो उसका सामना किससे होगा?

करो या मरो: भारत को हर हाल में जीत चाहिए

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 1 मार्च को कोलकाता के ऐतिहासिक Eden Gardens में होने वाला मुकाबला क्वार्टरफाइनल जैसा बन चुका है। फिलहाल दोनों टीमों के 2-2 अंक हैं। जो टीम यह मैच जीतेगी, उसके 4 अंक हो जाएंगे और वह ग्रुप-1 से दूसरी सेमीफाइनलिस्ट बन जाएगी। हारने वाली टीम का सफर यहीं खत्म हो सकता है।

सेमीफाइनल में किससे होगी टक्कर?

आईसीसी के नियमों के मुताबिक, ग्रुप-1 की दूसरी टीम का मुकाबला ग्रुप-2 की टॉप टीम से होगा। ग्रुप-2 में इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने तीनों मैच जीते हैं और टॉप पोजिशन पर कब्जा जमाया है। ऐसे में अगर भारत जीतकर ग्रुप-1 से क्वालिफाई करता है, तो सेमीफाइनल में उसकी भिड़ंत इंग्लैंड से तय मानी जा रही है।

5 मार्च को वानखेड़े में हाई-वोल्टेज मुकाबला

संभावित सेमीफाइनल 5 मार्च को मुंबई के प्रतिष्ठित Wankhede Stadium में खेला जाएगा। यह मुकाबला बेहद खास होगा, क्योंकि 2022 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को हराया था। अगर इस बार दोनों टीमें आमने-सामने आती हैं, तो टीम इंडिया के पास बदला चुकाने का सुनहरा मौका होगा।

क्या कहता है समीकरण?

भारत जीता → 4 अंक → ग्रुप-1 से क्वालिफाई

सेमीफाइनल में मुकाबला → ग्रुप-2 की टॉप टीम इंग्लैंड से

हार की स्थिति में → टूर्नामेंट से बाहर; यानी सब कुछ अब एक मैच पर टिका है।