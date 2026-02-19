स्पोर्ट्स डेस्क : अफगानिस्तान और कनाडा के बीच आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का 39वां मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। कनाडा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।
प्लेइंग XI
अफगानिस्तान : रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम ज़द्रान, गुलबदीन नायब, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, जियाउर रहमान शरीफी, अब्दुल्ला अहमदजई
कनाडा : युवराज समरा, दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), नवनीत धालीवाल, हर्ष ठाकर, निकोलस किर्टन, श्रेयस मोव्वा (विकेटकीपर), साद बिन ज़फ़र, दिलोन हेलीगर, जसकरण सिंह, कलीम सना, अंश पटेल